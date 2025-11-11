Paso a Chile: el estado del cruce fronterizo

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Tras el siniestro vial entre dos camiones en la Ruta 7, que obligó a cortar el tránsito en la zona, desde el Ministerio de Seguridad informaron que en horas de la madrugada se normalizó el tránsito sobre ruta en ambos sentidos, quedando container al costado de la ruta, pero sin obstaculizar la circulación.

El pronóstico de Contingencias Climáticas indica para este martes una jornada con poca nubosidad en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 5°

Punta de Vaca: - 1°

Puente del Inca: - 3°

Las Cuevas: - 4° Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: