Cerrarán el Paso a Chile por reparaciones antes del fin de semana largo

El Paso Internacional Cristo Redentor tendrá un cierre programado este jueves por trabajos de mantenimiento en el túnel que une Argentina con Chile. Las autoridades informaron que la medida es preventiva y responde a la necesidad de avanzar con reparaciones urgentes en la zona de alta montaña. La intervención obligará a detener el movimiento de todo tipo de vehículos en una de las principales vías de conexión terrestre entre ambos países.

De acuerdo con lo comunicado por el coordinador del corredor internacional, el Paso a Chile quedará completamente inhabilitado desde las 00:00 hasta las 07:00 del 20 de noviembre. Además, el flujo de tránsito por la Ruta Nacional 7 se interrumpirá desde las 22:00 del día anterior en las inmediaciones de Uspallata, mientras que del lado chileno se aplicará el mismo corte sobre la Ruta 60 en el sector de Guardia Vieja.

La decisión busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras se desarrollan los trabajos dentro del túnel internacional. Técnicos y operarios trabajarán en horario nocturno para acelerar la intervención y minimizar el impacto en el movimiento fronterizo, especialmente en plena temporada de tránsito creciente hacia ambos lados de la cordillera.