Paso a Chile: demoras de cerca de 3 horas para cruzar antes del fin de semana largo

Las autoridades del corredor internacional confirmaron que el movimiento hacia el Paso a Chile volvió a crecer antes del fin de semana largo. La afluencia de turistas y transportistas generó importantes demoras de más de 3 horas, especialmente en el sector chileno, donde el tránsito se volvió más lento de lo habitual.

De acuerdo con los datos oficiales, el complejo Los Libertadores enfrenta esperas superiores a las tres horas. Mientras tanto, del lado argentino, el complejo Roque Carranza opera sin retrasos. Aun así, la cantidad de vehículos provoca largas filas que avanzan con dificultad rumbo a la frontera.

Paso a Chile - largas demoras El escenario meteorológico no representa un obstáculo para circular. En Las Cuevas, la temperatura oscila entre los 0°C y los 6°C, lo que permite sostener el funcionamiento normal del corredor internacional.