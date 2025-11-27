Así es Barranca de los Lobos, el peligroso lugar de Mar del Plata donde falleció la periodista de Tres Arroyos

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles. Un medio local de Mar del Plata había difundido un video para alertar las condiciones del lugar.

Este miércoles por la tarde, una periodista de 33 años identificada como Leticia Lembi murió al caer por unos acantilados en Barranca de los Lobos, Mar del Plata, mientras intentaba sacarse una selfie. En las últimas horas, se viralizaron escalofriantes videos de la zona.

Así es Barranca de los Lobos El medio local Mar del Plata Notidata había publicado un video en el que se pueden observar cómo se encontraba el acceso: la plataforma estaba en condiciones irregulares, sin barandas ni contenciones para quienes circulaban por allí.

"Entrada a escalera de Barranca de los Lobos. Precaución. ¡No recomendable para niños!”, advirtió junto al video el medio. Las imágenes fueron publicadas hace cuatro meses.

barranca de los lobos Según se supo, la joven cayó luego de apoyarse sobre una escalera en mal estado. La estructura tiene piso de hormigón que se encuentra deteriorada desde hace muchos años por la erosión extrema.

La periodista falleció mientras intentaba sacarse una selfie La víctima fue identificada como Leticia Lembi, periodista de profesión y oriunda de Tres Arroyos. De acuerdo a lo informado, la joven estaba en el mirador junto a unos amigos, cuando se precipitó al vacío a unos 25 metros de altura y murió en el acto.