Quién era la periodista que murió de manera trágica en Mar del Plata tras caer desde un acantilado

La muerte de Leticia Lembi, una periodista de 33 años oriunda de Tres Arroyos, generó una profunda conmoción en la comunidad bonaerense tras conocerse que falleció al caer desde un acantilado de 25 metros mientras intentaba tomarse una foto en Barrancas de Los Lobos, Mar del Plata.

Lembi se había recibido como periodista en la Universidad Nacional de La Plata y, luego de graduarse, regresó a su ciudad natal para iniciar su carrera. Ingresó a la redacción del diario La Voz del Pueblo, donde trabajó durante 2020. Con el tiempo, se inclinó por la consultoría digital y se convirtió en coordinadora de la consultora Onlera, fundada por su primo, quien estuvo presente en el momento del trágico accidente.

leticia lembi Leticia Lembi, era una periodista de 33 años oriunda de Tres Arroyos. Facebook: Leticia Lembi Horas antes de su muerte, Leticia había tenido un rol destacado en el Onlera Summit, un encuentro profesional que la consultora realizó en Mar del Plata. Su participación fue el cierre de una jornada laboral intensa que terminó en tragedia.

Conmoción en Tres Arroyos La familia Lembi es ampliamente conocida en Tres Arroyos. Su padre fue dueño de la histórica Casa Evaristo, un comercio de indumentaria que funcionó durante ocho décadas. Leticia, quien asistió al Colegio Holandés, era una figura querida entre excompañeros de estudio, colegas y vecinos.

Cómo ocurrió el trágico accidente El siniestro sucedió minutos antes de las 19 en un mirador ubicado en Barrancas de Los Lobos, a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, camino que une Mar del Plata con Miramar. Según las primeras informaciones, Lembi estaba sacándose una fotografía junto a allegados cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío desde unos 25 metros.