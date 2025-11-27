Amenazas, relación tóxica y audios extorsivos: así era el vínculo entre el joven apuñalado y su novia

El crimen de Santiago Nahuel López Monte, el joven de 20 años que habría sido apuñalado por su novia de 16 años en Lanús, suma nuevos detalles que complican a la adolescente. En las últimas horas, los hermanos de la víctima revelaron cómo era la relación entre Santiago y la menor.

En primer lugar, Macarena, la hermana mayor de Santiago, señaló: “Era un nene normal y que claramente no tenía la vida que ella tenía. Entonces ella se burlaba de eso y lo manipulaba”.

Según relató en diálogo con radio Mitre, la adolescente controlaba todos los movimientos que hacía Santiago. “Él nos visitaba, pero llegaba y le decía a mi mamá ‘vine a cortarme el pelo’, y se iba. Porque ella tenía la ubicación de él y no lo dejaba visitarnos”, explicó Macarena.

Maltrato físico y psicológico “Los vecinos nos contaron que ella le pegaba y le sacaba la llave de la moto. Él se quedaba en la esquina por horas, hasta que ella se decidía a abrirle la puerta”, mencionó. Y agregó: “Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’. Y él le decía que se había cortado con la cadena (de su moto). Y era mentira, ella le pegaba”.

A su vez, la hermana de la víctima indicó que el joven de 20 años era maltratado por su novia. "Ella era tóxica, no lo dejaba a mi hermano estar con su familia", manifestó. Y reveló: "Le decía que era una 'mariquita', una 'pollerita de mamá', pero no era así".