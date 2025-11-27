Amenazas, relación tóxica y audios extorsivos: así era el vínculo entre el joven apuñalado y su novia
La adolescente ejercía violencia física y psicológica contra Santiago. Además, controlaba todos sus movimientos.
El crimen de Santiago Nahuel López Monte, el joven de 20 años que habría sido apuñalado por su novia de 16 años en Lanús, suma nuevos detalles que complican a la adolescente. En las últimas horas, los hermanos de la víctima revelaron cómo era la relación entre Santiago y la menor.
En primer lugar, Macarena, la hermana mayor de Santiago, señaló: “Era un nene normal y que claramente no tenía la vida que ella tenía. Entonces ella se burlaba de eso y lo manipulaba”.
Según relató en diálogo con radio Mitre, la adolescente controlaba todos los movimientos que hacía Santiago. “Él nos visitaba, pero llegaba y le decía a mi mamá ‘vine a cortarme el pelo’, y se iba. Porque ella tenía la ubicación de él y no lo dejaba visitarnos”, explicó Macarena.
Maltrato físico y psicológico
“Los vecinos nos contaron que ella le pegaba y le sacaba la llave de la moto. Él se quedaba en la esquina por horas, hasta que ella se decidía a abrirle la puerta”, mencionó. Y agregó: “Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’. Y él le decía que se había cortado con la cadena (de su moto). Y era mentira, ella le pegaba”.
A su vez, la hermana de la víctima indicó que el joven de 20 años era maltratado por su novia. “Ella era tóxica, no lo dejaba a mi hermano estar con su familia”, manifestó. Y reveló: “Le decía que era una ‘mariquita’, una ‘pollerita de mamá’, pero no era así”.
Por último, el miércoles, se filtró un audio en el que se escucha a la joven amenazando a la familia de Santiago. “Voy a ir y les voy a dejar la casa como un colador”, advirtió la joven. Y concluyó: “A mi no me van a venir a decir que yo soy una cagona”. La causa se encuentra en manos del fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
El audio completo de la homicida