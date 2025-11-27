Choque y persecución en Lugano: detuvieron a dos chicos de 13 y 15 años
Los dos menores tienen antecedentes y uno había sido detenido días antes del choque en Lugano por otro robo.
Una persecución a alta velocidad tuvo lugar en el barrio porteño de Villa Lugano en la madrugada de este jueves, la cual culminó con la detención de dos menores de 13 y 15 años que chocaron el vehículo en el que se desplazaban contra un poste de luz.
Persecución, choque y detención
La situación habría comenzado cuando el personal de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad constató el paso de un Nissan March blanco que tenía pedido de secuestro activo por el delito de robo a mano armada desde el martes pasado en Mataderos.
Te Podría Interesar
Los policías le ordenaron al conductor que se detuviera, pero este aceleró y desató una persecución que terminó en el cruce de la avenida Piedra Buena y De La Rosa, cuando el auto chocó de lleno contra una columna. Tras el impacto, tres de los ocupantes bajaron y escaparon corriendo hacia el Barrio 15 de Lugano, mientras que dos menores quedaron dentro del vehículo. Ambos fueron detenidos y asistidos por el SAME, que los trasladó al Hospital Santojanni con politraumatismos.
En el interior del auto, los efectivos encontraron documentación y una réplica de arma de fuego. Las fuentes del caso señalaron que los dos jóvenes cuentan con antecedentes por encubrimiento agravado, merodeo, hurto y robo en poblado y en banda.
La situación se vuelve aún más grave por el historial reciente de uno de los menores: el domingo pasado, el chico de 13 años ya había sido detenido luego de que una comerciante denunciara el robo de una Renault Duster. Ese vehículo fue encontrado abandonado en Rodolfo Scapino al 6800, y en aquella fuga el adolescente cayó junto a dos cómplices de 14 y 15 años.