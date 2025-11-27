Choque y persecución en Lugano: detuvieron a dos chicos de 13 y 15 años

Los dos menores tienen antecedentes y uno había sido detenido días antes del choque en Lugano por otro robo.

Una persecución a alta velocidad tuvo lugar en el barrio porteño de Villa Lugano en la madrugada de este jueves, la cual culminó con la detención de dos menores de 13 y 15 años que chocaron el vehículo en el que se desplazaban contra un poste de luz.

Dos Chicos De 13 Y 15 Años Chocaron En Lugano El brutal choque que protagonizaron dos menores en Lugano luego de ser perseguidos por la Policía. X Persecución, choque y detención La situación habría comenzado cuando el personal de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad constató el paso de un Nissan March blanco que tenía pedido de secuestro activo por el delito de robo a mano armada desde el martes pasado en Mataderos.

Los policías le ordenaron al conductor que se detuviera, pero este aceleró y desató una persecución que terminó en el cruce de la avenida Piedra Buena y De La Rosa, cuando el auto chocó de lleno contra una columna. Tras el impacto, tres de los ocupantes bajaron y escaparon corriendo hacia el Barrio 15 de Lugano, mientras que dos menores quedaron dentro del vehículo. Ambos fueron detenidos y asistidos por el SAME, que los trasladó al Hospital Santojanni con politraumatismos.

Persecución y choque en Lugano Así quedó el auto que conducían los menores luego de la persecución con la Policía en Lugano. X En el interior del auto, los efectivos encontraron documentación y una réplica de arma de fuego. Las fuentes del caso señalaron que los dos jóvenes cuentan con antecedentes por encubrimiento agravado, merodeo, hurto y robo en poblado y en banda.