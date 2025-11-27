"Mariquita" y "pollerita de mamá": los maltratos que sufría Santiago, el joven apuñalado en Lanús

Los hermanos de Santiago Nahuel López Monte detallaron que el joven era maltratado por su novia. La adolescente se encuentra prófuga.

La joven había amenazado a la familia de su novio.

Un nuevo crimen conmocionó al partido bonaerense de Lanús. El miércoles, un joven de 20 años, identificado como Santiago Nahuel López Monte, fue apuñalado. La principal sospechosa por el crimen es su novia, una joven de 16 años, quien en estos momentos se encuentra prófuga.

Los maltratos que sufría el joven Los hermanos de Santiago revelaron que el joven de 20 años era maltratado por su novia. “Ella era tóxica, no lo dejaba a mi hermano estar con su familia”, indicó Macarena, hermana de la víctima.

En diálogo con radio Mitre, Macarena detalló: “Le decía que era una ‘mariquita’, una ‘pollerita de mamá’, pero no era así”. Además, explicaron que la adolescente ejercía violencia física contra Santiago. “Los vecinos nos contaron que ella le pegaba y le sacaba la llave de la moto. Él se quedaba en la esquina por horas, hasta que ella se decidía a abrirle la puerta”, agregó.

historia hermano chico asesinado a puñaladas en Remedios de Escalada @francolopezmont - Instagram “No sabemos si estaba amenazado o muy enamorado. Cuando venía acá siempre estaba rasguñado, golpeado. Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’”, concluyó Macarena.

La amenazas contra la familia de la víctima En las últimas horas, se conoció un audio en el que la menor amenazaba a la familia de Santiago. “No conoces a mi familia. No me conoces a mi”, comenzó la joven. Y continuó: “Santiago me conoce muy bien. Él sabe la clase de personas que nosotros somos”.