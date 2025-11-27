Encontraron casi 3 kilos de cocaína dentro de peluches con destino a Mendoza

El cargamento de cocaína viajaba en un tour de compras desde Tucumán, en un viaje dirijo a Mendoza. La sustancia se encontraba dentro de varios peluches.

Dentro de los peluches había un total de 2 kilos y 850 gramos de cocaína con destino a Mendoza.

En un colectivo con destino a Mendoza, efectivos de Gendarmería nacional encontraron casi 3 kilos de cocaína transportados dentro de varios peluches. El rodado, que efectuaba un "tour de compras", provenía de la provincia de Tucumán, mismo lugar donde se hizo el hallazgo de los estupefacientes este miércoles.

El control por el que se encontró la droga fue aplicado en la Ruta Nacional 38, a la altura del pueblo tucumano de Huarca. Allí, los uniformados del Escuadrón Núcleo “Aguilares” realizaron un chequeo de la mercadería transportada, donde un perro dio el aviso en dos bolsas que llevaba dentro estos peluches.

image El hallazgo dentro de los peluches Al revisarlos, los efectivos notaron que eran más pesados de lo normal, por lo que procedieron a abrirlos.

Dentro de estos juguetes había una manta que recubría los paquetes de droga. Tras comprobar que se trataba de cocaína, se recolectó un total de 2 kilos y 850 gramos de esta sustancia.