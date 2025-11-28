Palermo: chocó contra tres autos estacionados, se atrincheró y dio 1,5 en el test de alcoholemia

Un hombre, que estaría ebrio, perdió el control del vehículo y provocó daños en varios coches detenidos en el barrio porteño de Palermo.

La mañana de este viernes arrancó con un choque múltiple en el barrio porteño de Palermo. Un automovilista perdió el control de su vehículo e impactó contra tres autos que se encontraban estacionados en la intersección de las calles Godoy Cruz y Cabrera. Como si fuera poco, tras el siniestro provocado, se atrincheró.

De acuerdo con lo trascendido, el conductor circulaba por la zona alrededor de las 8 de la mañana, cuando perdió el dominio del rodado e impactó con fuerza contra una fila de vehículos que estaban correctamente detenidos en la vía pública.

Al llegar la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), a la zona del siniestro, el hombre, del que aún se desconoce la identidad, se encerró en el interior de su vehículo. Los efectivos revelaron que el individuo se negó a descender y, en un primer momento, evitó cualquier tipo de contacto con el personal de emergencias.

Mirá el video del choque múltiple en Palermo Conductor se atrincheró en Palermo Pese a que los equipos de emergencias intentaron entablar diálogo con el conductor para asistirlo y realizar los procedimientos correspondientes, como el test de alcoholemia y el examen toxicológico, este se negó rotundamente por al menos una hora.