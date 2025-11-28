Presenta:

Palermo: chocó contra tres autos estacionados, se atrincheró y dio 1,5 en el test de alcoholemia

Un hombre, que estaría ebrio, perdió el control del vehículo y provocó daños en varios coches detenidos en el barrio porteño de Palermo.

El siniestro ocurrió en la esquina de Godoy Cruz y Cabrera.

La mañana de este viernes arrancó con un choque múltiple en el barrio porteño de Palermo. Un automovilista perdió el control de su vehículo e impactó contra tres autos que se encontraban estacionados en la intersección de las calles Godoy Cruz y Cabrera. Como si fuera poco, tras el siniestro provocado, se atrincheró.

De acuerdo con lo trascendido, el conductor circulaba por la zona alrededor de las 8 de la mañana, cuando perdió el dominio del rodado e impactó con fuerza contra una fila de vehículos que estaban correctamente detenidos en la vía pública.

Al llegar la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), a la zona del siniestro, el hombre, del que aún se desconoce la identidad, se encerró en el interior de su vehículo. Los efectivos revelaron que el individuo se negó a descender y, en un primer momento, evitó cualquier tipo de contacto con el personal de emergencias.

Mirá el video del choque múltiple en Palermo

Conductor se atrincheró en Palermo

Pese a que los equipos de emergencias intentaron entablar diálogo con el conductor para asistirlo y realizar los procedimientos correspondientes, como el test de alcoholemia y el examen toxicológico, este se negó rotundamente por al menos una hora.

Recién a las 9 de la mañana, el hombre cedió y procedió a realizarse el test de alcoholemia. El resultado fue contundente: dio 1,5 de niveles de alcohol.

