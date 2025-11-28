Asesinato en Godoy Cruz: tres sospechosos con pedido de captura y los detalles de la sangrienta balacera

La investigación por el asesinato de Juan Carlos Infante Montaña , ocurrido hace una semana en Godoy Cruz , tiene a tres sospechosos identificados y con pedido de captura . La principal hipótesis sostiene que la feroz balacera tenía como objetivo acabar con la vida del hijo de la víctima, quien se encontraba en la casa de sus padres al momento del ataque.

Tras la agresión armada que tuvo resultado de muerte y sacudió a los vecinos del barrio Los Cerros , ubicado en el oeste departamental, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , a cargo de la instrucción, avanzó sobre los presuntos autores, quienes mantenían un fuerte conflicto con la familia de Infante Montaña y quedaron en la orden del día.

Así, los detectives de la División Homicidios buscaban concretar la detención de los presuntos matadores, por lo que se encontraban avocados a tareas de campo para localizarlos y ponerlos a disposición de la Justicia.

En caso de que logren capturarlos, la fiscal del caso los imputará por el delito de homicidio agravado por concurso premeditado por dos o más personas, una dura calificación que prevé como única pena la prisión perpetua .

Fuentes allegadas al caso relataron que la principal hipótesis que manejan los pesquisas es que el objetivo de los asesinos no era atentar contra la vida de Infante Montaña, sino que buscaban ultimar a su hijo , identificado como Jesús Carlos Infante Carrizo . Al parecer, el joven de 21 años arrastraba una fuerte enemistad con la banda que se encuentra en la mira por el crimen de su padre.

Jesus Infante Carrizo portada Jesús Infante, el hijo de la víctima que habría sido amenazado por los presuntos autores en las horas previas al asesinato. MDZ.

El día previo al ataque que desembocó en el asesinato, Infante Carrizo habría recibido amenazas de parte de los sospechosos. Por este motivo, se dirigió a la casa de sus progenitores en busca de algunas pertenencias, ya que tenía planeado retirarse de la zona por algún tiempo.

No obstante, mientras preparando el exilio junto a sus familiares, los atacantes lo sorprendieron y soltaron una lluvia de disparos, que tenía como objetivo acribillar a Infante Carrizo. Lejos de lograrlo, los proyectiles alcanzaron a su padre, de 40 años, y le provocaron la muerte.

Los trabajos en la escena del crimen demostraron la magnitud de la agresión con armas de fuego, ya que se encontraron un total de 20 vainas servidas desparramadas por el suelo.

El asesinato en Godoy Cruz

La inferna balacera terminó dejando como única víctima fatal al padre del joven amenazado, que sufrió un impacto de bala en el sector izquierdo inferior del tórax, el cual lo atravesó y le provocó severos daños en órganos vitales.

Juan carlos infante portada 2 Juan Carlos Infante Montaña, no habría sido el objetivo de sus asesinos.

A pesar de que sus familiares lo trasladaron inmediatamente al Hospital Central, a bordo de un vehículo particular, Infante Montaña llegó en estado crítico al nosocomio capitalino, donde perdió la vida.

Amenaza de represalias

En las redes sociales, los familiares de la víctima compartieron mensajes donde denunciaban que Juan Carlos, era "el segundo" de su familia en ser asesinado por los mismos autores, dejando en claro que el conflicto es de vieja data. Pese a eso, los investigadores no tenían confirmado que la existencia de un homicidio previo a raíz de la enemistad entre las dos facciones.

Juan Carlos Infante redes

Más allá de eso, ese mismo posteo deslizó una nueva amenaza: "Se van a acordar de la familia Infante siempre", lo que podría significar que la familia del hombre asesinado buscaría cobrar venganza por mano propia, estimaron las fuentes del caso.