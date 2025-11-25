Seguirá en prisión la descuartizadora de Guaymallén: las pruebas en su contra

La Justicia dictó la tarde de este martes la prisión preventiva para Adriana Valeria Suárez Cervant , conocida como la " descuartizadora de Guaymallén ", acusada por el asesinato de César Darío Rodas (41). Asimismo, le impusieron la medida a sus dos presuntos cómplices: Marcelo Altamirano y Ángel Jonathan Quiroz , detenidos como coautor y partícipe secundario del hecho de sangre, respectivamente.

Fue durante una audiencia celebrada en la Sala 5D del Polo Judicial Penal , en la que el juez Gabriel Bragagnolo hizo lugar a la solicitud de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , quien lidera la instrucción, para que los tres sospechosos continuaran tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra por el delito de homicidio agravado por el ensañamiento .

Para eso, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) presentó una serie de contundentes pruebas que complicaron a los imputados en el expediente. Entre esos elementos se encuentran los mensajes de audio que Suárez Cervant le envió a su expareja, en los que afirmaba haber asesinado a un hombre, a quien luego descuartizó. Asimismo, de esas comunicaciones surgieron fotos en los que se exhibían los restos prendidos fuegos sobre una parrilla.

Justamente, luego de que un excuñado de la mujer alertara sobre esa situación a las autoridades, policías que arribaron a la escena dieron con las partes del cadáver desmembrado, que habían sido calcinadas y devoradas por perros en la propiedad del distrito Las Cañas , donde residía Suárez Cervant junto a sus cinco hijas, la víctima y otros hombres que vivían como "inquilinos".

A eso todo eso se sumaron los testimonios de vecinos que escucharon gritos y sintieron el olor a "carne quemada" en las horas posteriores al asesinato de Rodas y los resultados de los peritajes practicados por la Policía Científica en la escena.

De esa forma, Suárez Cervant, Altamirano y Quiroz dieron el primer paso hacia el juicio oral y público, por el cual aguardarán alojados en diferentes cárceles de la provincia.

El crimen de César Rodas

El crimen que conmocionó a la provincia y al país, tuvo lugar pasadas las 22 del miércoles 18 de junio cuando un hombre, de 36 años, se presentó en la Comisaría 44° y le informó a los policías que una excuñada (Suárez Cervant) le acababa de enviar a su hermano una serie de fotos y audios de WhatsApp, a través de los cuales afirmaba haber descuartizado a un hombre y estaba prendiendo fuego los restos sobre una parrilla.

Ante a la gravísima situación, efectivos de la Comisaría 45° fueron alertados y se dirigieron inmediatamente hasta el domicilio de la mujer, localizado en calle Adolfo Calle 1.978. Una vez allí, llamaron a la puerta, pero la sospechosa se negó a permitirles el ingreso.

descuartizado en guaymallen dario rodas adriana suarez.jpg La casa de Adolfo Calle al 2900, en Guaymallén, donde fue hallado descuartizado y quemado el cuerpo de César Rodas. Alf Ponce /MDZ

Por ese motivo, se solicitó una orden de allanamiento a la Justicia provincial y así los policías irrumpieron en la propiedad. En el interior, confirmaron la versión del denunciante, ya que hallaron un cadáver mutilado en el sector de la chimenea.

En paralelo, personal de la División Homicidios, de Investigaciones, entrevistó a Suárez Cervant en el lugar y la mujer se quebró y contó que en el transcurso del martes asesinó un hombre llamado César Darío Rodas, quien alquilaba una habitación de su vivienda, ya que, según su versión, habría intentado abusar de una de sus hijas. Pese a eso, nunca se logró comprobar esa situación.

César Darío Rodas.jpg César Rodas, la víctima del hecho. MDZ

La mujer fue detenida en el instante y con el paso de las horas el personal también capturó a Marcelo Ruben Altamirano, sindicado como coautor del hecho de sangre. Ambos quedaron comprometidos por las pruebas reunidas por los detectives, motivo por el que se avanzó con la imputación de ambos. Días después, también cayó Ángel Jonathan Quiroz, quien fue acusado como partícipe necesario del homicidio de Rodas.

Ahora, los tres sospechosos complicaron aún más su situación en el expediente, luego de que la Justicia les dictó la tarde de este martes la prisión preventiva.