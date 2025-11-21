Quién era el hombre que fue asesinado de un disparo en el pecho en Godoy Cruz

El asesinato de un hombre de 40 años sacudió la madrugada de este viernes al barrio Los Cerros , en el oeste de Godoy Cruz . La víctima, identificada como Juan Carlos Infante Montaña , recibió un balazo en el pecho que le quitó la vida. Tras el ataque fatal, un vecino fue señalado como autor y era intensamente buscado.

Fuentes policiales señalaron que el crimen se produjo pasada la medianoche cuando el hombre fue abordado en el cruce calles San Carlos y Martín Coronado , a escasos metros de su domicilio de calle El Carrizal .

Allí, un sujeto que portaba un arma de fuego le propinó un disparo en el sector izquierdo inferior del tórax, que lo atravesó y le provocó severos daños en órganos vitales. Por eso, familiares lo trasladaron inmediatamente al Hospital Central a bordo de un vehículo particular.

Infante Montaña llegó en estado crítico al nosocomio de capitalino y fue ingresado de urgencia al Quirófano, donde los médicos hicieron lo posible para salvarle la vida. No obstante, horas después de ser intervenido, los profesionales de la salud confirmaron su deceso.

De acuerdo con las primeras averiguaciones practicadas en la escena por personal de Investigaciones, la agresión armada contra Infante Montaña habría estado motivada por una disputa vecinal.

image El cruce de calles Coronado y San Carlos, donde se produjo el asesinato. Google Street View.

Aparentemente, horas antes del asesinato, durante la jornada del jueves, la pareja de la víctima protagonizó una discusión con un sujeto que reside en la zona, con quien ya habían tenido otros conflictos previos.

La hipótesis inicial que se maneja en la causa liderada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, sostiene que ese mismo individuo fue en busca de Infante Montaña y le disparó a modo de represalia, provocándole la muerte.

Duro mensaje en las redes y la búsqueda del sospechoso

En las redes sociales, allegados a la víctima expresaron su dolor a raíz de la inesperada partida del hombre, pero también apuntaron contra el sindicado autor y su familia: "Se creen que no tenemos familia, que nos van a matar como ellos quieran. No papito, ya sos el segundo que me lo matan. Encima, como cobardes HDP. Se van a acordar de la familia infante siempre".

Juan Carlos Infante redes El mensaje de una familiar de la víctima tras el crimen. MDZ.

Así las cosas, los detectives del caso ya tenían identificado al sospechoso y buscaban avanzar con las tareas investigativas que permitan su pronta captura.