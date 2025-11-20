Imputaron a la mujer detenida por el asesinato en San Rafael y buscan al presunto coautor

Una mujer fue imputada este jueves como autora del asesinato de Mario Edgar Delgado , de 37 años. Se trata de Mara Melisa Méndez , de 26 años, sindicada como autora del disparo que le quitó la vida a la víctima el miércoles en medio de un conflicto vecinal . Además, otros dos sujetos fueron detenidos y resta al presunto coautor del crimen.

La fiscal de San Rafael Andrea Rossi la acusó formalmente por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego . Así, la sospechosa sigue ampliando su lista de antecedentes, ya que anteriormente fue investigada por hechos de hurto simple y robo agravado .

Méndez fue detenida en los momentos posteriores al hecho de sangre, luego de que testigos la apuntaron como la responsable de la violenta muerte que tuvo Delgado , durante las primeras averiguaciones que desarrollaron detectives policiales en la escena.

Debido al grave delito por el que fue imputado, y teniendo en cuenta sus antecedentes, la fiscal del caso ordenó que la presunta matadora sea trasladada al pabellón de mujeres del Complejo Penitenciario N° IV San Rafael , donde permanecerá alojada mientras avanza la pesquisa en su contra.

Además, fuentes cercanas a la investigación explicaron que en las próximas horas se definirá la situación procesal de otros dos individuos que fueron detenidos ante las sospechas de que hayan tenido alguna participación en el episodio fatal. La hipótesis que manejan los detectives indica que Méndez y otro hombre —quien permanecía prófugo y con pedido de captura— provocaron la muerte de Delgado, pero estaban acompañados por los sujetos que ya se encuentran tras las rejas.

Con respecto al móvil del ataque, de la instrucción surgió que el martes se produjo un conflicto entre los protagonistas del caso, que residen en la misma zona de la citada localidad sureña. De acuerdo con las versiones que analizan las autoridades a cargo de la causa, en ese hecho previo un grupo de sujetos —presuntamente integrado por Delgado— irrumpió portando armas blancas a la casa de Méndez y hubo un fuerte cruce.

Aparentemente, en la jornada siguiente, la mujer y otros sujetos fueron en busca de Delgado para recriminarle esa situación y todo terminó de la peor manera.

Asesinato en San Rafael

Pasados escasos minutos de las 3 de este miércoles, efectivos de la Comisaría 62° y de la Compañía Motorizada fueron desplazados hacia el cruce de calles Roca y Lavalle, en el distrito sanrafaelino de Cuadro Nacional, a raíz de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre un hombre herido de bala en medio de una pelea.

Una vez en el lugar, hallaron a Delgado tendido en el suelo, con una herida de bala en la cabeza y, aparentemente, sin signos vitales. Luego, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso en la escena.

escena del crimen San Rafael La escena del crimen en Cuadro Nacional, San Rafael. Gentileza.

En la génesis de la investigación, vecinos de la zona que presenciaron algunas secuencias del dramático hecho, señalaron a Méndez como la autora, por lo cual fue inmediatamente capturada en una vivienda de calle Roca, a pocos metros de donde se produjo la agresión que acabó con la vida de Delgado.

Posteriormente, los detectives policiales del caso concretaron la detención de dos nuevos sospechosos: un joven de 27 años, capturado en las horas posteriores al asesinato en un domicilio de calle Los Algarrobos, y, en el transcurso de este jueves, cayó otro sujeto a través de una serie de allanamientos que realizó personal de Investigaciones. En ambos casos, aguardan por la incorporación de nuevas pruebas para determinar si tuvieron algún tipo de participación que amerite una imputación en su contra.