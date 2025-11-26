La situación de los cinco detenidos por el asesinato en San Rafael: quiénes son los más complicados

Los cinco sospechosos que tiene el asesinato de Mario Edgar Delgado , perpetrado el miércoles 19 en San Rafael , ya fueron detenidas e imputados. Dos de ellos, identificados como Mara Melisa Méndez y Brandon Alarcón , fueron marcados como coautores. En tanto, los tres restantes quedaron acusados por el delito de agresión con arma .

La fiscal de San Rafael Andrea Rossi imputó la pareja por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ordenó que ambos pasen a la cárcel.

No es la primera vez que Mendez tiene roces con la Justicia, ya que cuenta con un importante prontuario : fue investigada por casos de hurto simple , amenazas y lesiones leves . Su historial se inició en el año 2019 y sumó su acusación más grave días atrás, cuando testigos del hecho la señalaron como la responsable del homicidio.

Méndez fue detenida en los momentos posteriores al hecho de sangre, mientras se desarrollaban las primeras averiguaciones en la escena. Por su parte, el resto de acusados fue siendo aprehendidos en las horas y días posteriores, dando con la captura de Alarcón durante la noche del viernes 21.

Debido al grave delito por el que fue imputada, y teniendo en cuenta sus antecedentes, la fiscal del caso ordenó que la presunta matadora sea trasladada al pabellón de mujeres del Complejo Penitenciario N° IV San Rafael , donde permanecerá alojada mientras avanza la pesquisa en su contra.

Portada Delgado Mario Edgar Delgado, asesinado de un disparo en la cabeza en San Rafael.

Con respecto al móvil del ataque, de la instrucción surgió que el día previo al asesinato, el martes 18, se produjo un conflicto entre los protagonistas del caso, que residen en el distrito de Cuadro Nacional. De acuerdo con las versiones que analizan las autoridades a cargo de la causa, en ese hecho previo un grupo de sujetos —presuntamente integrado por Delgado— irrumpió portando armas blancas a la casa de Méndez y hubo un fuerte cruce.

Aparentemente, en la jornada siguiente, los imputados fueron en busca de Delgado para recriminarle esa situación y todo terminó de la peor manera.

Cómo fue el asesinato

Pasados escasos minutos de las 3 del miércoles 19, efectivos de la Comisaría 62° y de la Compañía Motorizada fueron desplazados hacia el cruce de calles Roca y Lavalle, en el distrito sanrafaelino de Cuadro Nacional, a raíz de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre un hombre herido de bala en medio de una pelea.

Una vez en el lugar, hallaron a la víctima tendida en el suelo, con una herida de bala en la cabeza y, aparentemente, sin signos vitales. Luego, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso en la escena.

escena del crimen San Rafael

En la génesis de la investigación, vecinos de la zona que presenciaron algunas secuencias del dramático hecho, señalaron a Méndez como la autora, por lo cual fue inmediatamente capturada en una vivienda de calle Roca, a pocos metros de donde se produjo la agresión que acabó con la vida de Delgado.

Mientras la causa avanza, la Fiscalía ya puso tras las rejas a los cinco sospechosos que habrían terminado con la vida de Mario Edgar Delgado.