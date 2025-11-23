La víctima no era el objetivo de los asesinos: qué se sabe del homicidio de un hombre en Godoy Cruz

Un tiroteo en el barrio Los Cerros de Godoy Cruz terminó el viernes con el asesinato de Juan Carlos Infante Montaña (40). Sin embargo, su muerte no habría sido el objetivo de sus homicidas, sino que estos buscaban ultimar a su hijo. Además, el conflicto que generó el ataque es de vieja data entre dos familias de la barriada.

Luego de que Infante Montaña recibiera el balazo en el pecho que terminó con su vida, la investigación del hecho, a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , definió que el ataque fue efectuado en banda y de forma premeditada. Por este delito son buscados entre 6 y 7 sospechosos.

Según resultó del análisis del teatro del hecho, se subrayó a MDZ el hallazgo de aproximadamente 20 vainas de armas de fuego, lo que denotó la gran cantidad de sujetos involucrados en el tiroteo.

No obstante, los detectives del Ministerio Público Fiscal (MPF) apuntan a que el fallecido no era el blanco de los delincuentes, sino que sería uno de sus hijos, que también se encontraba presente en el momento del ataque. La teoría de que los asesinos tenían determinado a quién querían matar sustenta la hipótesis de que el hecho fue acordado previamente.

El cruce de calles Coronado y San Carlos, donde se produjo el asesinato.

Es más, fuentes cercanas al caso indicaron que un sujeto, presuntamente parte de los atacantes, habría amenazado a la familia Infante un día antes del hecho, sosteniendo que debían abandonar su barrio si no querían ser embestidos.

Las amenazas, el ataque y el asesinato serían originados por un conflicto previo entre dos familias residentes de Los Cerros. Aunque aún no se conoce puntualmente el inicio de esta disputa barrial, se aseguró que todo viene desde hace un largo tiempo atrás.

En las redes sociales, los familiares de la víctima compartieron mensajes donde denunciaban que Juan Carlos, era "el segundo que me lo matan". Sin embargo, los sabuesos aún no tienen confirmado un hecho de sangre previo entre las dos familias en conflicto. Este mismo posteó cerró con una nueva amenaza: "Se van a acordar de la familia Infante siempre".

Cómo fue el asesinato en Godoy Cruz

Fuentes policiales señalaron que el crimen se produjo pasada la medianoche del viernes cuando el hombre, quien estaba junto con parte de su familia, fue abordado en el cruce calles San Carlos y Martín Coronado, a escasos metros de su domicilio de calle El Carrizal.

Allí, se desató un tiroteo que terminó con un disparo incrustado en el sector izquierdo inferior del tórax, que lo atravesó y le provocó severos daños en órganos vitales. Por eso, familiares lo trasladaron inmediatamente al Hospital Central a bordo de un vehículo particular.

Infante Montaña llegó en estado crítico al nosocomio capitalino y fue ingresado de urgencia al quirófano, donde los médicos hicieron lo posible para salvarle la vida. No obstante, horas después de ser intervenido, los profesionales de la salud confirmaron su deceso.