Secuestraron cerca de 90 kilos de cocaína durante un histórico operativo en Maipú

La Policía contra el Narcotráfico incautó casi 90 kilos de cocaína en Maipú. El Gobierno ampliará la información en conferencia este viernes.

El Gobierno provincial confirmó un procedimiento sin precedentes tras un operativo realizado por la Policía contra el Narcotráfico (PCN) en Maipú. Según informaron fuentes oficiales, se incautaron cerca de 90 kilos de cocaína de máxima pureza, distribuidos en un poco más de 50 ladrillos. El despliegue fue el resultado de una investigación que llevaba varios meses.

El operativo tuvo su punto central en Rodeo del Medio, donde se detectó el cargamento y se avanzó con las medidas judiciales correspondientes. Las autoridades remarcaron que se trató de un procedimiento histórico por el volumen de droga retirado de circulación.

Anuncio oficial El Ejecutivo convocó a una conferencia para este viernes 28 de noviembre a las 8.30 en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia, en Godoy Cruz. La autoridad encargada de brindar los detalles será la ministra Mercedes Rus, acompañada por la fiscal general de Distrito Cuyo, María Gloria André.