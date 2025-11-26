Tucumán: detectan casi tres kilos de cocaína escondidos dentro de unos ositos de peluche

La cocaína se descubrió cuando uno de los perros utilizados para detectar narcóticos olfateó las bolsas de una mujer de nacionalidad boliviana.

Gendarmería Nacional detuvo a una mujer que transportaba más de 2 kilos de cocaína ocultos dentro de osos de peluche durante un control desplegado sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Huacra, Tucumán.

El procedimiento ocurrió cuando un colectivo que se dirigía hacia Mendoza quedó detenido para una verificación de equipajes y documentación, que fue realizado por los agentes del Escuadrón Núcleo "Aguilares".

Durante la inspección, el perro detector de narcóticos Fedra marcó la presencia de sustancias prohibidas al olfatear las bolsas de una mujer de nacionalidad boliviana ubicada en uno de los asientos centrales del ómnibus.

A pedido de los efectivos, la pasajera entregó dos bolsas que contenían varios osos de peluche con cierre y una manta que los envolvían. Los uniformados retiraron cada uno para verificar su contenido. Al levantar los muñecos, los agentes advirtieron un peso superior al esperado y solicitaron la presencia de testigos para avanzar con la apertura en el lugar.

Mirá los osos de peluche que fueron secuestrados Cocaina Peluches Dentro de los peluches hallaron nueve paquetes rectangulares envueltos en material plástico, colocados entre mantas que cubrían todo el interior de los juguetes. Según el parte oficial, los envoltorios contenían una sustancia de color blanco. Los agentes aplicaron la prueba química Narcotest, cuyo resultado confirmó la presencia de cocaína.