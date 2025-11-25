Escándalo en el viaje de egresados: el chofer dio positivo en el narco test y su reemplazo no tenía las horas de sueño necesarias

El chofer dio positivo por cocaína y marihuana antes de iniciar el viaje, y el reemplazo no tenía horas de sueño. Los alumnos partieron tras una larga demora.

Tras dar positivo en el test, el chofer fue agredido por los padres y debió retirarse escoltado por la Policía.

El descubrimiento se hizo este martes, luego de que, tras un pedido de una madre de uno de los alumnos, se le realizará un narco test al chofer que debía trasladar a jóvenes de distintos colegios a Cariló. Después del control, dio positivo y fue detenido. El viaje se demoró ya que su reemplazo no tenía las horas de sueño.

Los alumnos de la Escuela N°16 del Paraje Etchegoyen, en la localidad de Exaltación de la Cruz, habían salido este martes para comenzar su viaje de egresados. Desde allí, el colectivo comenzó viaje, donde hizo primero una parada en Escobar para que se subieran más alumnos antes del viaje al destino final.

Luego, en Munro, donde se repitió el procedimiento antes de emprender el viaje a Cariló, una de las madres que estaba en el lugar pidió que se le realizara un control al chofer.

Tras la llegada de la Policía, ya que el conductor se negó a realizarse el narco test, la prueba no podía completarse porque el hombre no realizaba el procedimiento de forma correcta. Finalmente, el resultado arrojó que había consumido cocaína y marihuana y el test de alcoholemia dio negativo. El chofer se retiró escoltado por los efectivos, luego de que los padres comenzaran a agredirlo.