Se entregó uno de los "viudos negros" que le robó a un psicólogo en Palermo

Un joven con pedido de captura se presentó en la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad luego de varios días sin salir de su domicilio. Se trata de uno de los sospechosos del violento robo que sufrió un psicólogo en el barrio de Palermo . Según lo que se informó en su momento, el hecho había sido ocasionado por una banda de viudos negros .

El robo ocurrió hace aproximadamente diez días, cuando la víctima, un psicólogo de 38 años llamado Alfredo, había invitado a su hogar a uno de los agresores, a quien conoció por una aplicación de citas. La reunión comenzó como una simple cena, pero el dueño del departamento perdió el conocimiento tras consumir una bebida.

Cuando despertó, se encontró con su invitado y dos personas más, quienes conformarían la banda de los viudos negros . Los tres individuos buscaban dinero y objetos de alto valor. De acuerdo con el testimonio de la víctima, los intrusos lo golpearon, lo ataron con los cordones de sus zapatillas y lo amenazaron con un cuchillo. “Me dijo que tenía que morir”, relató la víctima en diálogo con LA NACION.

Finalmente recibió dos heridas, una en el antebrazo izquierdo y otra en el muslo. Ambas lesiones requirieron asistencia en el Hospital Rivadavia, aunque afortunadamente ninguna ponía en riesgo su vida.

Según la denuncia, los ladrones se llevaron dólares, pesos, ropa, una computadora y dos teléfonos, entre ellos un modelo recientemente adquirido. Por otro lado, la víctima detalló que el departamento quedó desordenado y que desconoce la sustancia que le administraron.

La primera detención del caso

El día del asalto, las cámaras del edificio registraron el ingreso del primer joven a las 22.27 y, horas más tarde, la llegada de los otros dos implicados. A las 3.48, las imágenes muestran la salida de los tres hombres con la cabeza baja en dirección a la vía pública.

El sospechoso decidió entregarse después de un allanamiento en su vivienda, donde la policía encontró cuatro teléfonos y dos tabletas de medicación que lo ubicaron en el casa. El joven había modificado su apariencia y se tiñó el cabello para evitar reconocimientos.

Se trata de la primera detención del caso, luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 54, a cargo de la jueza Paula Verónica González, ordenara la captura tres sospechosos.