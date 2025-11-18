"Justicia por papá": las desgarradoras palabras de Dieguito Fernando tras la destitución de Julieta Makintach
Este martes por la mañana, el jurado de enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituir a la jueza Julieta Makintach.
Este martes, pasadas las 10 de la mañana, el jurado de enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituir a la jueza Julieta Makintach. La magistrada había protagonizado un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.
Video: Dieguito Fernando y Verónica Ojeda en los tribunales
A su vez, el jurado decretó su inhabilitación para ejercer algún cargo judicial y resolvieron que la acusada deberá hacerse cargo de los costos del jury.
Las emotivas palabras de Dieguito Fernando
“Justicia por papá”, expresó Dieguito Fernando, el último hijo del astro futbolístico, quien salió de los tribunales junto a su mamá Verónica Ojeda.
Tras la destitución de Makintach, Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, sentenció: “Ahora la justicia penal tiene manos libres”. Y agregó: “Ella no tiene conciencia de lo que hizo”.
“Se hizo lo que se debía hacer”, señaló Baudry. Por otro lado, Verónica Ojeda habló brevemente con los medios y manifestó: “Solo que empiece el próximo juicio”.