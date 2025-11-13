Jury contra Julieta Makintach: la jueza denunció que fue víctima de espionaje ilegal
Este jueves se desarrolla la sexta jornada del juicio político contra la jueza Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Maradona.
Este jueves comenzó la sexta jornada del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. El jury se está llevando a cabo en el subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense.
El miércoles, se filtraron chats entre Makintach, Savarino y Di Tomasso, en los que la jueza Makintach le pedía colaboración a sus colegas para hacerle frente al juicio político. Sin embargo, en la conversación se ve que los otros dos jueces le soltaron la mano a la magistrada.
Este jueves, tras la última audiencia del jury, uno de los abogados de Makintach, Darío Saldaño, habló con los medios y se refirió a dichos mensajes. Ante la pregunta de por qué la jueza divulgó los chats en estos días y no los incorporó al expediente, el letrado explicó: “Ofrecimos el teléfono que estaba, desde el primer momento que inicia esto, en un sobre cerrado, en una escribanía, e ingresamos las actas con todo el teléfono para que pudieran tener acceso a sus chats, más las copias de los chats, que sí las entregamos en mano al secretario como soporte de la admisibilidad de la prueba allá por septiembre, cuando se hizo la audiencia".
Tras los alegatos de la defensa, Julieta Makintach tomó la palabra y expresó: “No sé para dónde responder, los ataques vinieron de todos lados y no me merezco ninguno”.
Además, denunció que fue víctima de espionaje ilegal y acusó a sus colegas de filtrar chats en los que les pedía perdón. “Mi teléfono estaba pinchado”, sentenció.
Por último, sostuvo que la idea del material audiovisual fue “una idea brillante” y que no estaba prohibido filmar durante el juicio. “¡Qué ironía! No mentí nunca. Yo no cometí ningún delito ni ninguna irregularidad”, concluyó.
El abogado Nicolás Urrutia apuntó contra el juez Savarino. “Está probado que la cámara estaba. Todos los testigos que pasaron por acá la vieron. El único que no la vio fue Savarino. ¿Es raro no?”, manifestó.
Y agregó: “Tras la declaración de Savarino, desistieron de la declaración de la Jueza Di Tomasso. No vaya a ser cosa que Di Tomasso diga algo que contradiga a Savarino y se caiga todo”.
El abogado Juan Martín Cerolini sostuvo que “a Makintach se la quiere correr con la comisión de un delito y que nada de eso fue probado en el jury”. A su vez, el abogado Darío Saldaño afirmó que Savarino y Di Tommaso sabían que se había filmado en los tribunales. Por último, cerró su discurso pidiendo la absolución de Makintach.
El Dr Rodolfo Baqué pidió la destitución e inhabilitación de por vida para Makintach. “No me es agradable estar pidiendo esta condena para un magistrado”, expresó.
El Dr Guillermo Sagues pidió la destitución e inhabilitación de por vida a ocupar cargos en el Poder Judicial para Julieta Makintach. “La acusada reconoció desde el principio la idea y el proyecto del documental. No fue solamente la actriz. Fue su protagonista principal y mentora”, sentenció.
La querella, a cargo de la Dra Analia Duarte, fiscal de Necochea, pidió la destitución de Julieta Makintach. Sostuvo que Makintach negó y mintió todo el tiempo los hechos, cuando estaba al tanto de todo. Duarte señaló que en el jury quedó comprobado con las pruebas que Julieta Makintach era consciente de la realización de un documental de seis capítulos sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona que se iba a llamar “Justicia Divina”.
Por lo tanto, le pidió al tribunal del jury que “saque del camino a la piedra del poder judicial”.
A las 10, Jorge Barrera, exalumno de Julieta Makintach de la Universidad Austral, declaró y llenó de elogios a la jueza. Barrera señaló que la invitó varias veces a Uruguay a dar varias charlas por su “gran nivel académico”.
“Ante la gran soltura y capacidad académica por sus grandes conocimientos yo le dije porque no te dedicas a esto (dar charlas) y me respondió: Mi vocación es la justicia”, detalló Barrera.
Esta mañana, el abogado Rodolfo Baqué adelantó que van a pedir el jury de enjuiciamiento de Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (integrantes del TOC N°3 de San Isidro que estuvieron en el juicio nulo).
Este jueves por la mañana, comenzó la última audiencia del juicio político contra Julieta Makintach. Pasadas las 9, la magistrada volvió a hablar con los medios y reveló que el “gancho” de la producción audiovisual era Maradona.
Y volvió a señalar que “no había documental, no hay documental”. Makintach remarcó que no hubo delito y que su único “error” fue hacer una entrevista con su amiga. “Lamento que se haya tergiversado de esta manera. Lamento que se haya llegado a anular un juicio”, expresó.
Una vez finalizados los alegatos, los conjueces tendrán cinco días de corrido para resolver y convocar una nueva audiencia para dar a conocer el fallo, que podría realizarse el próximo martes. “Tengo que esperar el veredicto porque soy muy respetuosa del control disciplinario del jurado de enjuiciamiento”, concluyó Makintach.
Pasadas las 14, Juan Manuel D’ Emilio, alias “El Chavo”, declaró y habló sobre el documental “Justicia Divina”. Según explicó, el foco del material audiovisual era la mujer en la justicia.
Además, aseguró que no le había contado a nadie sobre el documental. “Lo guardé en mi memoria. No se lo conté a nadie, no publiqué ni un tuit, no dije nada. No cobré dinero, nunca hablé de plata”, sostuvo.
Por otro lado, detalló que nunca filmó durante las audiencias, ya que “tenía en claro que no se podía ni filmar”. Por lo tanto, indicó que lo que usó para el documental fue de la grabación de la audiencia que estaba subida a Youtube.
Por último, D’ Emilio señaló que la jueza tenía conocimiento del teaser del documental porque María Lia Vidal (amiga de Makintach) se lo había comentado.
En el marco del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, se filtraron nuevos chats entre los jueces del TOC 3 de San Isidro.
Los mensajes datan del mes de mayo de este año y en dicha conversación se observa que la jueza Makintach le pedía colaboración a sus colegas para hacerle frente al juicio político. “Yo les aseguro que como tribunal podemos hacer frente a esto, pero necesito que me den esa oportunidad”, se lee en uno de los mensajes que envió Makintach.
Sin embargo, en los chats se ve que los otros dos jueces le soltaron la mano a la magistrada. “Ni Maximiliano ni yo cometimos ningún acto cuestionable. He respondido por educación. Y es todo cuanto tengo para decir”, le respondió Di Tomasso.
Tras la declaración de Giannina Maradona, la jueza Julieta Makintach habló con los medios a la salida del tribunal y volvió a cargar contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.
“Los otros dos jueces sabían y la autorizaron. Era imposible no verla”, indicó, en referencia a la cámara que estaba grabando el documental.
Por otro lado, se mostró arrepentida de todo el escándalo que se armó por el documental. “Yo me arrepentí, lamento que se haya desarrollado de esta manera”, manifestó. Y volvió a aclarar que no cometió ningún delito.
“A mí ya me echaron. Me arruinaron la vida”, expresó.
Este miércoles por la mañana, en el marco del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, Giannina declaró en el subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense.
La hija de Maradona reveló que Makintach le había negado la existencia del documental. “Tengo un chat con ella donde le pregunto sobre si era cierto lo del documental, si sabía algo y me lo negó, y ahí empecé a desconfiar de mí abogado (Burlando) . Yo realmente le creí en lo que me decía”, señaló.
A las 11 de la mañana, una de las hijas de Diego Maradona llegó a los tribunales junto a su mamá, Claudia Villafañe. Giannina declarará este miércoles en el jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, luego de que el martes solicitara reprogramar su testimonio.
Pasadas las 9 de la mañana, declaró José Maria Arnal Ponti, dueño de la productora “La Doble”, la cual llevó adelante el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona.
En primer lugar, indicó que dicho material audiovisual era sobre la vida de la jueza del caso Maradona. “El proyecto es muy interesante desde lo audiovisual, es un juicio muy relevante y nosotros teníamos llegada a la jueza”, manifestó.
Además, detalló que invirtieron 7 millones de pesos en el documental. Ponti señaló que no iban a financiarlo todo, sino que “la idea de hacer un tráiler era para salir a buscar financiamiento con productoras más grandes como Netflix u otra plataforma”.
Por último, reveló que la jueza estaba al tanto del documental. “Si, me consta que estaba al tanto porque me lo dijeron María Lia (amiga de Makintach) y D’Emilio (el escritor maradoniano)”, sentenció.
Dos de las hijas de Diego Armando Maradona, Dalma y Gianinna, prestan declaración hoy en el jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach, luego de que el martes solicitaran reprogramar sus testimonios, según confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.
En el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, situado en la ciudad de La Plata, se prevé que este miércoles las hijas mayores del exfutbolista comparezcan para aportar contexto sobre el proceso que fue declarado nulo tras comprobarse que la magistrada realizaba un documental sobre el juicio sin la debida autorización.
También se espera la declaración de José Arnal, uno de los socios de la productora La Doble, responsable del film Justicia Divina, junto con el escritor independiente Juan “El Chavo” D’Emilio.
Una vez finalizada la declaración de Vidal, Makintach se levantó y fue a abrazarla. “Gracias amiga”, se le escuchó decir a la magistrada.
Pasadas las 2.30, María Lía Vidal Alemán, amiga de la jueza Julieta Makintach, declaró y habló sobre el polémico documental. Vidal fue quién propuso realizar un documental sobre la mujer empoderada que es Makintach, una mujer que es madre, jueza e imparte justicia.
“La visión era la justicia con la mirada de una mujer y el juicio de Maradona era el gancho para mostrar el accionar de la justicia impartida por una mujer”, indicó Vidal. Y detalló que se iban nutriendo de la información que iban publicando los medios de comunicación.
Además, comentó que el escándalo del documental le provocó una gran depresión, por la cual está medicada. Durante su declaración, tanto a Vidal como a Makintach se las vio llorando desconsoladamente.
Por último, negó que en los proyectos comerciales del video se haya incluido en algún porcentaje a Makintach. Vidal explicó que los porcentajes a futuro, si es que se comercializaba el video, eran para “El Chavo” (el escritor maradoniano) y para ella. Y también, reveló que no tenían ninguna autorización para filmar en los tribunales de San Isidro. “No había ninguna autorización papel firmado, Julieta nunca nos dijo que había que pedir permiso”, concluyó.
Tras ampliar su declaración, la jueza Julieta Makintach habló con MDZ y expresó: “Yo conté mi verdad, tengo mucho que decir. Yo no tengo nada que ocultar. Se que me equivoque, pedí disculpas por eso. Sé que no cometí ningún delito. Lo único que busco es que en este jury se pueda demostrar la verdad”.
A su vez, volvió a negar la existencia de un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona. “No hubo documental del juicio de Maradona, todo esto es un armado que se fue difundiendo de manera tergiversada”, señaló.
Por otro lado, mencionó que se disculpó con sus colegas por la situación que se vivió durante el juicio. “Están enojados y yo los entiendo, se vieron expuestos a un escándalo mediático. Les pedí disculpas. Yo lo lamentó profundamente, nada hubiera querido más yo que llegar a un juicio justo, serio y fundado en derecho”, concluyó.
Pasadas las 11 de la mañana, la jueza Julieta Makintach amplió su declaración y no se guardó nada contra Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro. “Ustedes lo vieron ayer cómo se expresaba, era muy difícil establecer un diálogo”, expresó, en cuanto a la actitud de Savarino.
Por otro lado, señaló que llegó a la causa Maradona porque “nadie la quería”. Y agregó: “Integré este tribunal porque había un acuerdo con los jueces, todos estaban de acuerdo y yo no tengo ningún interés en este juicio”.
A las 10, declaró Julio Rivas, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, y habló sobre el accionar de la jueza Makintach durante el juicio por la muerte de Maradona. “Me llamó la atención el accionar de la jueza, como gesticulaba y como preguntaba. En vez de hacer preguntas aclaratorias, preguntaba como buscando protagonismo”, manifestó.
Ante la pregunta de la procuración sobre la actitud de Makintach ante las pruebas presentadas respondió: “Negó todo, fue lo que más bronca me dio”. Y agregó: “El mundo entero necesita saber qué pasó, es Maradona. Mi cliente después de esto no confía en ningún juez y me está pidiendo ir a un juicio por jurado. Mi cliente confía más en la gente que en un juez”.
Este martes, comenzó una nueva audiencia del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.
Antes de entrar al tribunal, Makintach habló con los medios y fulminó a Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro, quien declaró el lunes por la mañana. “Borró mensajes y mintió frente a dos secretarias”, sentenció la magistrada, quien este martes ampliará su declaración. “Voy a declarar y voy a decir toda mi verdad que no tuve oportunidad de decirla”, expresó.
Pasadas las 16, el abogado Fabián Améndola apuntó contra la jueza y dijo que la suspensión del juicio por el accionar de Makintach fue devastador. “La jueza Makintach era la actriz del documental y se manejaba en el juicio como una actriz”, sentenció.
Pasadas las 15, el abogado Rodolfo Baqué declaró y detalló cuál fue la reacción de la jueza cuando salió a la luz el polémico documental. “Negaba todo, el fiscal seguía presentando más pruebas del documental y la jueza negaba todo”, sostuvo Baqué.
Además, se refirió a la presencia de una cámara en el juicio por la muerte de Maradona y aseguró que todo el tribunal estaba al tanto de la presencia de una cámara. Cuando la procuración le preguntó si le consta que los tres jueces del TOC 3 estaban al tanto de la presencia de dicha cámara, Baqué respondió: “Me consta porque lo declararon delante mío en la Justicia”.
No conforme con su cruce con la periodista Barbara Villar, la jueza Makintach protagonizó un tenso cruce con el abogado Rodolfo Baqué, quien declará este lunes por la tarde. Tras el intercambio con el letrado, la magistrada se fue llorando del Anexo de la Cámara alta bonaerense.
Durante el cuarto intermedio, la jueza Julieta Makintach salió de la audiencia a increpar a la testigo Barbara Villar. “Tenes cara de buena pero decís mentiras”, le dijo la magistrada a la periodista de Infobae que declaró esta tarde. “Me destrozaste”, le recriminó Makintach a Villar, ante la prensa.
A las 13, la periodista Bárbara Villar Camacho declaró y habló sobre el polémico documental y el rol de la jueza Makintach. “Nos parecía muy llamativo el rol que tenía la Jueza Makintach con respecto al accionar de los otros dos jueces Savarino y Di Tommaso”, expresó.
Por otro lado, mencionó que, con el paso de las audiencias, se enteró gracias a un colega que se estaba grabando un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona.
Luego, la periodista Victoria Mariel De Masi declaró y señaló que tenía conocimiento de que se estaba grabando un documental. De Masi aseguró que antes de que empiece el juicio tenía el dato de que iban a filmar un documental pero que lo pasó por alto porque siempre en las causas importantes se habla de eso.
Cuando le preguntó a la jueza sobre el documental, De Masi indicó que Makintach negó que se estuviese grabando un documental sobre el juicio.
Luego de un receso de 10 minutos, la defensa de la jueza Julieta Makintach pidió que se impute por falso testimonio a Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro.
Pasadas las 10 de la mañana, declaró Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro y fulminó a la jueza Makintach. En primer lugar, detalló que la magistrada le trajo muchos problemas durante el juicio y la tildó de “mentirosa” y “manipuladora”.
Según comentó Savarino, cuando un letrado le pidió volver a citar a Verónica Ojeda, él lo consultó con las otras dos juezas y que Makintach, faltándole el respeto, le contestó: “Yo a vos no te escucho. Voy a recurrir a la corte suprema porque vos no podes presidirlo”.
Savarino agregó que Makintach les generó un problema porque quiso cambiar el orden de la votación y que ante la negativa se fue a los gritos. Además, indicó que con la jueza Di Tomasso habían acordado no darle la presidencia del tribunal a Mikintach.
En cuanto al polémico documental, Savarino expresó que Makintach los engañó. El magistrado manifestó que le pidieron explicaciones a Makintach de porque había autorizado a filmar a una persona, a lo que la jueza respondió: “No se preocupen me están filmando a mí”.
Savarino sostuvo que él quería seguir con el juicio oral, pero que el inconveniente era que al apartar a Makintach tenía que venir otro juez y que ninguna de las partes acusadoras quería que el juicio continuará con ese tribunal. Esto se debe a que, no querían que el día de mañana alguien plantee la nulidad y se caiga el juicio.
Por último, ante la pregunta de la acusación sobre si Makintach se jactaba de tener influencias, Savarino respondió: “Si, todo el tiempo. Por eso yo le contesté a mi no vengas a chapear con tus contactos”. Y sentenció: “Nosotros estábamos haciendo un juicio normal y ella estaba haciendo un juicio paralelo”.
La audiencia comenzó a las nueve de la mañana y está encabezada por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Entre los testigos citados para declarar este lunes, se encuentran Jana Maradona, hija de Diego, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (integrantes del TOC N°3 que estuvieron en el juicio nulo), y los abogados Rodolfo Baqué y Fernando Burlando. También fueron convocadas las periodistas Victoria De Masi y Bárbara Villar Camacho.
Durante el turno de la tarde está prevista la comparecencia de la policía Lucía Salazar; los abogados Mara Digiuni, Vadim Mischanchuk, Mario Baudry y Fabián Améndola; además de tres efectivos de la Policía de San Isidro, todos citados por la parte acusadora.
Pasadas las 15 horas, comenzó a declarar Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro. En medio de la declaración del juez, se volvió a cortar la luz. Minutos después, volvió.
Sin embargo, se vivió una insólita y cómica situación cuando empezó a caer una catarata de agua, proveniente de la boca del aire acondicionado, sobre la cabeza del testigo. Finalmente, las autoridades del jury optaron por suspender la jornada.
Este mediodía, José Ignacio Amallo, Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N 1 de San Isidro, declaró y reveló nuevos detalles acerca del documental “Justicia divina”.
En primer lugar, detalló que en el guión del documental estaba explícito que eran 6 capítulos, con los títulos y la duración de cada uno. Además, en este, se dejaba en claro que la jueza Mackintach iba a ser la protagonista de la serie.
“Cuando veo el video de la jueza entrando un domingo a los tribunales con 6 personas, me pregunté ¿Cómo se prestó a esto? Pero analizando todo, me doy cuenta de que no se prestó, sino que era parte de eso”, expresó Amallo. Y sentenció: “Al ver todo el material no puedo dudar que no solo fue la protagonista sino que también fue la productora del mismo”.
Por otro lado, señaló que Juan Manuel D Emilio y María Lía Vidal registraron la obra, con el fin de comercializarla.
Pasadas las 10 de la mañana, declaró Ariel Alfredo Introzzi, juez del Tribunal Oral N 2 de San Isidro. Ante la pregunta de la querella de cómo la jueza Mackintach se incorporó al juicio por la muerte de Maradona, Introzzi detalló que la magistrada se ofreció por escrito para integrar el TOC N°3.
Introzzi señaló que, tras el escándalo por el documental, tuvo un fuerte cruce con la jueza y le dijo que “había perdido la nobleza y que le recomendaba renunciar”. En cuanto a la grabación del documental un día domingo en el interior del tribunal, el juez Introzzi sentenció: “No se puede entrar y armar un set de filmación en un tribunal”.
A diferencia de la jornada del jueves, Makintach ingresó al establecimiento por la puerta principal. En las primeras horas de la mañana, se cortó la luz, pero lograron restablecerla con un grupo electrógeno.
Se esperan que declaren los fiscales Carolina Asprella y José Ignacio Amallo (miembros de la UFI número 1 de San Isidro que investigan a Makintach en la causa penal) y Cosme Iribarren (el otro fiscal de la causa Maradona). A su vez, la lista continúa con sus colegas, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (integrantes del TOC N°3 que estuvieron en el juicio nulo), la maquilladora Fabiana Molina Zuviria y Ariel Alfredo Introzzi, juez del Tribunal Oral N 2 de San Isidro.
Tras el testimonio de la oficial Romero, Makintach declaró y sostuvo que no deja de hacerse responsable y que está pagando un precio carísimo. A su vez, expresó que no logra entender cómo está puesta en tela de su juicio su imparcialidad.
La magistrada negó conocer a la productora del documental. Según señaló, a la única que conoce es a una amiga de ella que le presentó a un escritor maradoniano. Además, indicó que les comentó a su colegas del tribunal sobre que una amiga de ella quería hacer un documental sobre Maradona y según Makintach, todos estaban de acuerdo.
Tras una hora y media de cuarto intermedio, declaró la oficial Mailen Itatí Romero, quien vigilaba la sala del debate donde se llevó a cabo el juicio por la muerte de Maradona.
La oficial detalló que el primer día del juicio, la jueza le dijo que iban a ir dos amigos de ella. A una de las personas la hizo entrar al edificio, hicieron una recorrida por el recinto y luego, la llevó al despacho de la jueza. Según indicó Romero, en el despacho, Makintach y las otras dos personas hablaron de cómo iba a ser la grabación.
Luego de que explotó el escándalo por el polémico documental, la oficial manifestó que la jueza Makintach estaba “mal” y “angustiada”, y que le decía a todo el personal del tribunal que ella no tenía nada que ver con Maradona.
En el cierre de la declaración del fiscal Ferrari, la jueza Makintach le dijo a su abogado, Darío Saldaño, que pida tener un careo con el fiscal. La presidenta del jury, Hilda Kogan, lo escuchó y le contestó que en este tipo de jurys no existen los careos.
El primero en declarar fue el fiscal del caso Maradona, Patricio Ferrari, quien indicó que Mackintach fue la que se opuso a que se posponga el inicio del juicio, sin ningún tipo de argumentación. Pero como la votación quedó 2 a 1, se logró posponer a marzo.
Por otro lado, señaló que los que estaban filmando el documental no figuraban en el registro de personas acreditadas para ingresar a la audiencia y que en todo momento negaron tener algún tipo de vínculo con la jueza.
Cuando le consultaron sobre la reacción de Makintach cuando pasaron el trailer del documental, Ferrari reveló que la magistrada negó varias veces que era ella y mencionó que había participado de una entrevista, desconociendo que se trataba de un documental.
En un documento visual exclusivo de MDZ, se puede ver cómo llegó la polémica jueza Julieta Makintach al lugar donde se realiza el jury de enjuiciamiento. En los videos se la puede ver a paso firme y en compañía de su abogado y sólo se ató a decir "buen día" ante la presencia de este medio.
