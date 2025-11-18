Qué beneficios perderá Julieta Makintach tras ser destituida como jueza

El abogado de la acusación Rodolfo Baqué explicó cuáles serán los beneficios que perderá Julieta Makintach tras la decisión del Jury de Enjuiciamiento.

Este martes, pasadas las 10 de la mañana, el Jury de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituir a la jueza Julieta Makintach debido a un escándalo que se desató por su participación en un documental sobre la muerte de Diego Maradona.

En diálogo con la prensa, el abogado de la acusación Rodolfo Baqué explicó cuáles serán los beneficios que perderá Makintach tras la decisión que tomó el Jury.

La jueza Julieta Makintach fue destituida: qué beneficios perderá Por un lado, aclaró que no podrá jubilarse como jueza. Sin embargo, esto no implica perder los años de aporte que ya tiene realizados. "Eso es propio, eso no se pierde", indicó Baqué en TN.

Asimismo, explicó que Makintach podría comenzar a ejercer como abogada, siempre y cuando se matricule. "Lo que pasa es que el Colegio de Abogados de San Isidro ha pedido su destitución, entonces, ¿cuál colegio de la provincia de Buenos Aires la va a matricular?", se preguntó el abogado de la acusación.

jueza makintach.jpg La jueza Julieta Makintach quedó en el ojo de la tormenta con el documental sobre el juicio de Diego Armando Maradona. Captura de video "Yo creo que va a tener dificil el ejercicio de la profesión en provincia de Buenos Aires, y también creo que debería extenderse al resto de los Colegios" agregó.