Se filtraron fuertes chats de los jueces soltándole la mano a Julieta Makintach: "Una verdadera infamia"

Este miércoles se está llevando a cabo la quinta jornada del jury contra Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Maradona.

En el marco del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, se filtraron nuevos chats entre los jueces del TOC 3 de San Isidro.

Los mensajes datan del mes de mayo de este año y en dicha conversación se observa que la jueza Makintach le pedía colaboración a sus colegas para hacerle frente al juicio político. “Yo les aseguro que, como tribunal, podemos hacer frente a esto, pero necesito que me den esa oportunidad”, se lee en uno de los mensajes que envió Makintach.

Los chats entre los jueces Makintach chats @RisoBalvidares - X Sin embargo, en los chats se ve que los otros dos jueces le soltaron la mano a la magistrada. “Ni Maximiliano ni yo cometimos ningún acto cuestionable. He respondido por educación. Y es todo cuanto tengo para decir”, le respondió Di Tomasso.

Makintach chats 2 @RisoBalvidares - X Makintach le respondió a Di Tomasso: “Tampoco YO cometí un acto cuestionable. Solo acepté de buena fe dar una entrevista vinculada a la justicia que pretendía dar una imagen completamente contraria a la que está resultando (que ironía). No había promesas, privilegios, influencias, beneficios, plata, productoras, NADA irregular que pueda configurar un delito”.