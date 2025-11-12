"Me arruinaron la vida": el desgarrador relato de la jueza Julieta Makintach

Live Blog Post

Qué declaró uno de los jueces

Pasadas las 10 de la mañana, declaró Maximiliano Savarino, juez del TOC 3 de San Isidro y fulminó a la jueza Makintach. En primer lugar, detalló que la magistrada le trajo muchos problemas durante el juicio y la tildó de “mentirosa” y “manipuladora”.

Según comentó Savarino, cuando un letrado le pidió volver a citar a Verónica Ojeda, él lo consultó con las otras dos juezas y que Makintach, faltándole el respeto, le contestó: “Yo a vos no te escucho. Voy a recurrir a la corte suprema porque vos no podes presidirlo”.

Makintach jury El jury evalúa su accionar durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. José Luis Carut - MDZ

Savarino agregó que Makintach les generó un problema porque quiso cambiar el orden de la votación y que ante la negativa se fue a los gritos. Además, indicó que con la jueza Di Tomasso habían acordado no darle la presidencia del tribunal a Mikintach.

En cuanto al polémico documental, Savarino expresó que Makintach los engañó. El magistrado manifestó que le pidieron explicaciones a Makintach de porque había autorizado a filmar a una persona, a lo que la jueza respondió: “No se preocupen me están filmando a mí”.

Savarino sostuvo que él quería seguir con el juicio oral, pero que el inconveniente era que al apartar a Makintach tenía que venir otro juez y que ninguna de las partes acusadoras quería que el juicio continuará con ese tribunal. Esto se debe a que, no querían que el día de mañana alguien plantee la nulidad y se caiga el juicio.

Por último, ante la pregunta de la acusación sobre si Makintach se jactaba de tener influencias, Savarino respondió: “Si, todo el tiempo. Por eso yo le contesté a mi no vengas a chapear con tus contactos”. Y sentenció: “Nosotros estábamos haciendo un juicio normal y ella estaba haciendo un juicio paralelo”.