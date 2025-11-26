Portaba un arma de fuego en plena vía pública de Maipú y terminó detenido

El sospechoso fue detenido en Maipú, luego de ser denunciado por dos transeúntes. Creen que intentaba cometer un asalto.

El sospechoso y el arma de fuego que portaba en Maipú.

Un hombre fue detenido la tarde de este martes portando un arma de fuego en plena vía pública de Maipú. Fueron vecinos los que alertaron la situación y dieron aviso a las autoridades. Creen que intentaba cometer un asalto y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.40, cuando dos transeúntes dieron aviso a personal policial sobre la presencia del sospechoso, quien llevaba un arma de fuego en la cintura, en la zona de calle Gabrielli.

Cómo fue detenido el sospechoso De acuerdo con fuentes allegadas al procedimiento, una auxiliar de la Comisaría 54 llegó rápidamente al lugar y localizó al individuo armado.

Tras identificarlo, procedió a la aprehensión y al secuestro del arma que llevaba oculta bajo la ropa, cuya empuñadura había sido vista por los denunciantes.

El detenido, de 47 años, quien alojado en una dependencia policial de la jurisdicción, a la espera de que la Justicia definiera su situación procesal.