Manifestantes irrumpieron en la Maternidad provincial y denuncian muertes de bebés

Familiares de bebés fallecidos irrumpieron en la Nueva Maternidad y causaron daños. El Gobierno de Córdoba interpuso una denuncia en la Justicia por daños.

La Nueva Maternidad provincial en la mira de la justicia por denuncias por la muerte de bebés. Foto: Gentileza: Roberto Figueroa - SRT

La crisis en torno a la Nueva Maternidad de Córdoba volvió a expuesta este martes, cuando un grupo de madres y familiares que reclaman justicia por la muerte de bebés avanzó con una manifestación en el hall principal del nosocomio. Allí se produjo una situación tensa que derivó en destrozos y en una inmediata reacción del Gobierno provincial.

En medio de los forcejeos, se produjeron incidentes: hubo vidrios rotos, golpes contra puertas y mobiliario destruido, lo que obligó a personal del hospital y a la seguridad a intervenir para contener la situación.

El secretario de Salud provincial, Carlos Giordana, se presentó en Tribunales pasadas las 14 de este martes para formalizar una denuncia por los incidentes. El funcionario señaló que unas 15 personas irrumpieron con carteles y vestimentas alusivas a los bebés fallecidos, y que dentro de la institución actuaron con violencia verbal y física, generando daños materiales.

Fuentes oficiales remarcaron que, tras ser desalojados por personal policial, los manifestantes bloquearon los accesos externos, impidiendo durante varios minutos el ingreso de ambulancias y vehículos de atención, una maniobra que —según Giordana— pudo haber puesto en riesgo situaciones de urgencia.

Entre las participantes estaba una mujer que perdió a su hijo en enero y que asegura haber sufrido demoras críticas en la atención.