Manifestantes irrumpieron en la Maternidad provincial y denuncian muertes de bebés
Familiares de bebés fallecidos irrumpieron en la Nueva Maternidad y causaron daños. El Gobierno de Córdoba interpuso una denuncia en la Justicia por daños.
La crisis en torno a la Nueva Maternidad de Córdoba volvió a expuesta este martes, cuando un grupo de madres y familiares que reclaman justicia por la muerte de bebés avanzó con una manifestación en el hall principal del nosocomio. Allí se produjo una situación tensa que derivó en destrozos y en una inmediata reacción del Gobierno provincial.
En medio de los forcejeos, se produjeron incidentes: hubo vidrios rotos, golpes contra puertas y mobiliario destruido, lo que obligó a personal del hospital y a la seguridad a intervenir para contener la situación.
Te Podría Interesar
El secretario de Salud provincial, Carlos Giordana, se presentó en Tribunales pasadas las 14 de este martes para formalizar una denuncia por los incidentes. El funcionario señaló que unas 15 personas irrumpieron con carteles y vestimentas alusivas a los bebés fallecidos, y que dentro de la institución actuaron con violencia verbal y física, generando daños materiales.
Fuentes oficiales remarcaron que, tras ser desalojados por personal policial, los manifestantes bloquearon los accesos externos, impidiendo durante varios minutos el ingreso de ambulancias y vehículos de atención, una maniobra que —según Giordana— pudo haber puesto en riesgo situaciones de urgencia.
La Maternidad en el ojo de la tormenta
Entre las participantes estaba una mujer que perdió a su hijo en enero y que asegura haber sufrido demoras críticas en la atención.
La Justicia, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, revisa cinco episodios que involucran muertes. Entre ellos, se enumera el fallecimiento de una mujer tras una cesárea y presuntas irregularidades en el postoperatorio; la muerte de un bebé en circunstancias denunciadas como negligentes; una mujer que terminó en terapia intensiva luego de complicaciones quirúrgicas; y otro recién nacido fallecido cuyo caso también está bajo análisis.
Mientras avanza la causa penal por los incidentes y se acumulan nuevas denuncias, la Maternidad vuelve a quedar bajo la lupa.