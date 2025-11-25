Video: lo perseguía la Policía y saltó de un puente para intentar escaparse

La persecución policial en Córdoba terminó con un ladrón saltando desde un puente y tres detenidos, además del secuestro de herramientas para robos.

Una gran persecución policial en la ciudad de Córdoba terminó con un hecho increíble, después de que dos hombres intentarán robar una moto y, tras ser perseguido por la Policía, uno de ellos decidiera tirarse de un puente para intentar escapar. El delincuente sufrió heridas en sus piernas, no pudo continuar escapando y finalmente fue detenido.

El hecho ocurrió el lunes por la noche y quedó registrado por las cámaras de seguridad del 911, que fue quién dio el alerta. Todo comenzó cuando dos personas intentaron manipular una moto para robársela, en la intersección de las calles Buenos Aires y Corrientes, en pleno centro de la capital cordobesa.

Luego del alerta, fue cuando se subieron a un Peugeot 504 y fue allí donde comenzó la persecución hasta el Boulevard Mitre y Puente Centenario, donde este hombre intentó escapar saltando desde el puente.

Un ladrón se tiró de un puente luego de robar un auto La detención de los otros dos ladrones en Córdoba Al saltar al vacío, el hombre sufrió lesiones en sus piernas, por lo que debió ser trasladado a un hospital para después quedar detenido. Además, los dos cómplices también fueron detenidos, uno de ellos menor de edad.