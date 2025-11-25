Desesperada búsqueda de un joven menonita tras tirarse con su papá para rescatar a su hermana

Una adolescente y su padre fueron hallados muertos en el río Negro y todavía continúa la búsqueda del hijo, un joven de 20 años.

Desde el domingo se lleva a cabo una intensa búsqueda de la familia, donde ya encontraron los cuerpos de la menor y su padre.

Un trágico hecho ocurrió este domingo en General Conesa, Río Negro. Allí, una familia menonita que se había mudado hace poco a la zona había ido a disfrutar el fin de semana a la orilla del río Negro. La hija fue arrastrada por la corriente y su padre y su hermano quisieron socorrerla. Desde el comienzo de la búsqueda, el hombre y su hija de 16 años fueron hallados sin vida.

Mientras que aún buscan al joven de 20 años. Los rastrillajes se vieron dificultados por la gran corriente del río Negro en esa zona, donde trabajan en conjunto bomberos, Policía y personal de Prefectura Naval.

Además, debido a la cantidad de arterias con la que cuenta el río en esta zona, el comisario Gustavo Rodríguez contó en diálogo con Radio Río Negro que "ayer de nuevo desde temprano se rastrilló, con personal criminalístico y el drone, porque hay un sector donde el río tiene muchos brazos".

El hallazgo de los cuerpos y la búsqueda del joven Este martes, luego de dos días de búsqueda, las autoridades pudieron encontrar el cuerpo de un hombre y una niña a pocos metros de donde habían desaparecido. Resta confirmar si son los cuerpos de Jacobo Neufeld y el de la joven llamada Ana, de 16 años, dos de los tres desaparecidos.