Sigue la búsqueda del adolescente desaparecido en el mar de Chile y difunden video del rescate

Cinco jóvenes argentinos fueron arrastrados por la marea en una playa no habilitada en La Serena, Chile. Cuatro fueron rescatados y uno continúa desaparecido.

La búsqueda se concentra en distintos puntos de la costa de La Serena y Coquimbo, donde las condiciones del oleaje siguen siendo desfavorables.

Un dramático incidente ocurrió este fin de semana en la costa de La Serena, al norte de Chile, donde cinco jóvenes argentinos fueron arrastrados por la marea después de ingresar al mar en una zona no habilitada para el baño. Cuatro de ellos lograron ser rescatados —dos por un bañista que se arrojó al agua para asistirlos y otros dos por un bote de emergencia—, mientras que el quinto permanece desaparecido desde hace varios días.

Los jóvenes, de entre 12 y 20 años, son oriundos de la provincia de San Juan y se encontraban en la playa conocida como Cuatro Esquinas, en la región de Coquimbo, cuando la fuerte corriente los arrastró mar adentro. En las últimas horas se difundió un video que muestra el momento exacto del rescate de algunos de ellos, realizado por un hombre que se arrojó al mar y por un equipo de salvamento marítimo.

El momento en que cuatro de los jóvenes fueron rescatados Chile Rescate Quién es el joven desaparecido El adolescente identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, continúa desaparecido. Según medios locales, entre ellos El Tiempo, más de 150 rescatistas participan del operativo, con apoyo de drones, personal municipal, Bomberos, pescadores artesanales y efectivos de la Armada de Chile.

La búsqueda se concentra en distintos puntos de la costa de La Serena y Coquimbo, donde las condiciones del oleaje siguen siendo desfavorables. La familia del joven, radicada en Chile desde hace varios años, permanece en el lugar siguiendo de cerca cada avance del operativo.

El lugar de la búsqueda Embed El estado de los jóvenes rescatados Facundo Araya, hermano mayor de cuatro de los cinco jóvenes afectados, habló con Diario de Cuyo y detalló cómo se encuentran los sobrevivientes. Comentó que uno de sus hermanos, de 14 años, permanece internado pero se encuentra evolucionando favorablemente: “Ayer despertó, pudo comer, hablar un poco y descansar”.