Alerta en Indonesia: la erupción del volcán Semeru atemoriza a la población

Las autoridades de Indonesia elevaron este miércoles al nivel máximo la alerta del volcán Monte Semeru, en la isla de Java, tras una serie de fuertes erupciones que generaron flujos piroclásticos y densas columnas de ceniza. Aunque no se registraron víctimas, varias aldeas quedaron cubiertas por una gruesa capa de ceniza volcánica.

Según la Agencia de Geología, el Semeru expulsó durante horas nubes ardientes y material volcánico que descendió hasta 7 kilómetros por sus laderas. La columna eruptiva del volcán más alto de Java superó los 5,6 kilómetros de altura y las malas condiciones climáticas dificultaron el monitoreo.

El aumento de actividad obligó a elevar la alerta al nivel IV, el máximo, y a establecer una zona de exclusión de 8 kilómetros alrededor del cráter. También pidieron a los lugareños mantenerse a más de 2,5 kilómetros de los cauces que podrían verse afectados por lava y escombros.

Los flujos piroclásticos se convirtieron en la principal preocupación, con imágenes que muestran densas nubes grises avanzando sobre la montaña mientras equipos de emergencia coordinan evacuaciones preventivas y monitorean la caída de ceniza.

El Semeru, o Mahameru, es uno de los volcanes más activos de Indonesia. Su cráter Jonggring Saloko registra erupciones frecuentes desde hace más de 200 años, con episodios graves como el de diciembre de 2021, que dejó 51 muertos y arrasó varias aldeas.

Erupción Del Volcán Semeru En Indonesia X

A pesar del riesgo, decenas de miles de personas viven en sus laderas, donde los suelos volcánicos favorecen la agricultura. Este escenario es común en Indonesia, país ubicado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, con más de 400 volcanes (129 activos y 65 considerados peligrosos) y una alta exposición a sismos y erupciones. En el último año hubo episodios fatales, como la erupción del Merapi en 2023 y las avalanchas de lodo volcánico que causaron más de 60 muertes en mayo.

El momento de la erupción del volcán en Indonesia El volcán Semeru en Indonesia es el más alto de la isla de Java. X

Las autoridades siguen monitoreando la actividad del Semeru y preparan nuevas evacuaciones si la actividad continúa en aumento.