Escándalo en Miss Universo: renunciaron dos jueces en medio de acusaciones de fraude

La final de Miss Universo 2025 , prevista para este viernes en Tailandia , quedó envuelta en una nueva controversia luego de que dos integrantes del comité de selección renunciaran en medio de acusaciones por presunta falta de transparencia y fraude.

El pianista y compositor franco-libanés Omar Harfouch confirmó su salida del panel de ocho jueces a través de su cuenta de Instagram, donde también anunció que evalúa iniciar acciones legales contra la Organización Miss Universo (MOU, por sus siglas en inglés). Harfouch cuestionó el proceso de preselección de las participantes, al que calificó de irregular. Recordemos que, en esta edición, compiten 120 concursantes, de las cuales, solo una será la elegida para llevar la corona de la actual reina, la danesa Victoria Kjaer.

Según detalló, en los últimos días se llevó a cabo una votación secreta para seleccionar a 30 semifinalistas que serán anunciadas al inicio de la gala final. Harfouch aseguró que esa tarea no fue realizada por el comité de selección oficial, sino por personas ajenas al cuerpo de jueces. “Fui engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba viciado”, sostuvo en su publicación.

En paralelo, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé, quien había sido anunciado como miembro del jurado, también comunicó su retiro del certamen. Lo hizo mediante una escueta publicación en su cuenta de Instagram, donde afirmó que no participará del evento, sin brindar explicaciones sobre los motivos de su decisión.

La respuesta de la organización no tardó en llegar. En un comunicado, Miss Universo negó que un grupo externo al comité haya intervenido en la elección de las finalistas. Explicaron que existe un panel diferente encargado de evaluar y premiar los proyectos sociales impulsados por las participantes, pero que dicho análisis no incide en la elección de la nueva reina.

La organización también advirtió al músico que cualquier uso futuro de la marca Miss Universo o su vinculación con medios sin autorización podría derivar en acciones legales.

Otras polémicas en Miss Universo 2025

Las renuncias se producen en un contexto ya marcado por otras controversias. Días atrás, el director de la franquicia de Miss Universo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, insultó públicamente a la representante de México, Fátima Bosch, durante un evento transmitido en vivo. El hecho generó una ola de críticas que incluyó declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de ONU Mujeres.

Harfouch había intervenido previamente para mediar entre Nawat e integrantes de la organización, en especial con el presidente y propietario de MOU, el empresario mexicano Raúl Rocha. Las tensiones habían escalado hasta el punto de incluir amenazas legales entre ambos. El lunes, sin embargo, Rocha y Nawat posaron juntos en fotografías junto al músico franco-libanés en Bangkok. Este miércoles, volvieron a mostrarse sonrientes ante la prensa al término de la competencia de trajes típicos, aunque evitaron pronunciarse sobre la renuncia de Harfouch y las nuevas denuncias.