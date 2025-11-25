La reacción de Diego García al conocer su condena por abuso sexual

El exjugador uruguayo Diego García , con pasos por Talleres, Estudiantes, Patronato y clubes del exterior, recibió una condena de 6 años y 8 meses por el delito de abuso sexual con acceso carnal, ocurrido en febrero de 2021 durante una reunión en una quinta de Abasto.

La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata, tras un juicio que había finalizado semanas atrás.

Apenas escuchó su sentencia, el futbolista de 28 años se desplomó en el recinto, obligando a interrumpir el procedimiento por algunos minutos. Los jueces dispusieron que, hasta que el fallo quede firme, el condenado cumpla arresto domiciliario, monitoreado con tobillera electrónica y supervisión continua, al considerar que no presentaba riesgos procesales.

Durante el debate, las partes exhibieron posturas opuestas: el fiscal Lucas Domsky reclamó una pena de ocho años de cárcel efectiva, la querella buscó elevarla a diez, mientras que la defensa insistió en la absolución del jugador al sostener que no había participado del hecho.

los magistrados se inclinaron por una pena intermedia, basada en la valoración de los testimonios y pericias incorporadas al expediente.

La denuncia se originó tras una fiesta a la que asistieron futbolistas profesionales y donde, según se reconstruyó parcialmente, ocurrió el ataque sexual. Varios deportistas declararon como testigos, aunque sus relatos no lograron precisar cada instante de la secuencia ocurrida aquella noche.

A partir del inicio de la causa, Estudiantes separó a García del plantel. El jugador continuó su carrera en Talleres, Patronato, luego emigró a Emelec y Liverpool de Montevideo, hasta desembarcar en Peñarol, donde sumó más de cuarenta partidos en la temporada actual.

Desde Peñarol ya habían anticipado que, en caso de una condena, el vínculo se rescindiría sin demora y así se expresó en redes este martes desvinculando al futbolista del club.