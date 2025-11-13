Allanaron la casa de un exjugador de la Lepra: investigan tenencia de material de abuso sexual infantil

Un exjugador de Independiente Rivadavia sufrió el allanamiento de su casa por una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

La casa del futbolista Cristian Tarragona, quien se desempeña como delantero en Unión de Santa Fe y que tuvo un paso por Independiente Rivadavia, fue allanada en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según le informaron a la Agencia Noticias Argentinas, el allanamiento se dio en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos por la infancia”, que está vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil.

Al momento del allanamiento, el jugador se encontraba en su casa junto a varios familiares que residen en el lugar y estaba por irse al entrenamiento.