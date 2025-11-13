Cuántos millones de dólares recibirá la Lepra sólo por participar de la Copa Libertadores

La Lepra jugará por primera vez en su historia la Copa Libertadores. Qué ingreso tendrá sólo por participar de la fase de grupos del certamen.

Independiente Rivadavia vivirá un hecho histórico. Tras coronarse campeón de la Copa Argentina, el conjunto azul se aseguró su primera participación en la Copa Libertadores de América pero, además del logro deportivo, la clasificación le garantiza un impactante ingreso económico: solo por participar en la fase de grupos, el club percibirá un mínimo de 6 millones de dólares.

El nuevo esquema económico implementado por la Conmebol establece que cada institución participante cobrará un millón de dólares por cada uno de los seis partidos de la fase de grupos, sin importar el resultado. A esto se le suma el bono por mérito deportivo, que otorga 330 mil dólares adicionales por cada victoria en esa instancia.

Si el equipo mendocino logra avanzar de fase, los montos se incrementan considerablemente: 1,25 millones por acceder a octavos de final, 1,7 millones en cuartos, 2,3 millones en semifinales, 7 millones para el subcampeón y 23 millones para el campeón. De esta manera, un club que cumpla una campaña exitosa puede superar los 36 millones de dólares en ingresos acumulados.

independiente rivadavia libertadores Impacto económico Más allá de la magnitud deportiva, el impacto económico que representa para la Lepra es histórico. Se trata de la primera vez que la institución mendocina competirá en un torneo internacional oficial, lo que no solo le asegura una inyección inédita de dinero, sino también una exposición mediática sin precedentes: partidos televisados a todo el continente, premios por performance, venta de entradas y proyección de marca a nivel regional.

Otro punto a tener en cuenta es que la Conmebol ajusta los premios año tras año, con incrementos sostenidos que acompañan la inflación internacional y los nuevos contratos comerciales. En ese sentido, no se descarta que la cifra base de seis millones pueda aumentar antes del inicio de la próxima edición, lo que representaría un beneficio aún mayor para los clubes clasificados.