Desde Italia aseguran que Tomás Palacios busca regresar a Independiente Rivadavia

Este jueves empezaron a circular versiones sobre el regreso de un jugador que brilló en Independiente Rivadavia en la temporada 2024 y que estaría pidiendo a gritos volver al fútbol argentino. Se trata de Tomás Palacios, el futbolista que llegó a la Lepra desde Talleres de Córdoba y desde Mendoza dio el salto a Italia.

"Palacios desea regresar a Independiente Rivadavia. El argentino ya ha comunicado su intención al presidente de su antiguo club", señaló un reconocido periodista italiano a través de sus redes sociales, sobre el supuesto interés del jugador y una charla con Daniel Vila.

El medio FC Inter news manifestó que, "mientras se recupera de una lesión muscular que lo mantendrá al margen hasta diciembre, ya tomó la decisión de volver a la Lepra, a pesar del interés de clubes de Brasil, México y también de la Argentina".

El defensor fue presentado en su nuevo club. Foto: Instagram @palaciostomi_ El defensor fue presentado en su nuevo club. Foto: Instagram @palaciostomi_ La Lepra tendrá triple competencia la próxima temporada, con la Copa Libertadores incluída, por lo que deberá reforzarse de buena manera y el regreso de Palacios sería un lujo para el plantel azul. De todas maneras, habrá que ver si puede destrabarse esa situación y si el jugador pampeano puede salir del Inter para regresar al Parque.

Palacios, pampeano de 22 años y de inferiores en Talleres de Córdoba, fue adquirido por el Inter de Italia en agosto de 2024, por más de 6 millones de dólares. En el Neroazurro disputó solo tres encuentros y por eso salió a préstamo al Monza, donde jugó 8 encuentros en 6 meses. Desde su regreso al Inter, a principios de 2025, no ha jugado ni un partido.