Un ex DT de Godoy Cruz opinó sobre la compleja situación del Tomba con el descenso

Un ex DT del Tomba se refirió a la situación del equipo, que este fin de semana se juega la permanencia en la categoría.

La situación de Godoy Cruz Antonio Tomba está en boca de todos. El momento por el que está atravesando el Tomba no sólo mantiene expectantes a sus hinchas sino también a un fútbol argentino que se acostumbró a verlo en Primera, que lo vio crecer y que lo mira como una de las instituciones modelos del país.

En ese contexto, y en la previa del fin de semana en el que se definirá el descenso, un ex DT del Expreso fue entrevistado en ESPN y se refirió al presente del equipo y a la posibilidad de que pierda la categoría. Se trata de Sergio Gómez, que fue entrenador del club mendocino junto a Favio Orsi, en la temporada 2022.

Gómez manifestó: "No me gusta lo que está sucediendo, nosotros hemos trabajado ahí, tiene una de las instalaciones más lindas del fútbol argentino. Es triste lo que está sucediendo, pero hay un montón de motivos por los cuales puede haber pasado. Yo no estoy ahí, no sé que ha sucedido. A veces la Copa te lleva mucho la atención y por ahí terminás descuidando otra cosa, que no querés descuidar".

Orsi y Gomez en el Tomba 1.jpg Orsi y Gomez en su etapa en Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz Por otro lado, habló de lo que sucede en estas instancias en general, a partir de su experiencia, y destacó: "A veces trabaja mucho el inconsciente de las situaciones, las luces que te dan en la cara y no podés ver más allá de eso tan brillante y lindo que se ve. Es una situación muy compleja, es difícil pasar por ese momento".