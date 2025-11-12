Circulaba en un auto robado en contramano, se fugó, chocó con dos patrullas y fue detenido en Godoy Cruz

Un sujeto fue detenido tras intentar huir de la policía en el barrio La Estanzuela en un auto robado. Los insólitos choques y dónde fue detenido.

Entre las calles del departamento de Godoy Cruz, una persecución terminó este miércoles con la detención de un hombre luego de que chocara con una patrulla. El hecho se originó pasadas las 9.30 en el barrio La Estanzuela, cuando el detenido circulaba en una Kangoo Renault con pedido de secuestro en contramano.

Una vez el sujeto, de 23 años, fue visto circulando en un vehículo en contramano, el personal de la Comisaría 40°, que se encontraba patrullando la zona, intentó aprehenderlo y se desató una persecución entre las calles de la popular barriada godoycruceña.

El resultado de la persecución en Godoy Cruz Poco después de darse a la fuga, el conductor de la Kangoo terminó chocando con una patrulla de dicha dependencia en el cruce las calles Presidente Arturo Illia y Lorenzo Soler, para luego hacer lo mismo pocos metros más adelante en la esquina de Lago Hermoso y Diaguitas.