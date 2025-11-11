Esteban Solari, ex DT del Tomba, dirigirá a un equipo que jugó el Mundial de Clubes

El ex entrenador de Godoy Cruz Esteban Solari fue anunciado por uno de los clubes que participó de la competencia en Estados Unidos.

El exentrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba, Esteban Solari, volverá a dirigir y lo hará en México. El DT será el reemplazante de Jaime Lozano en el Pachuca, equipo que disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos, a mediados de este año.

Los Tuzos destituyeron este lunes al entrenador antes del partido de repesca contra Pumas por un cupo en la liguilla final del Torneo Apertura y este martes se conoció que el Tano arribará a la institución en las próximas horas.

"Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su relación. Jaime es, ante todo, un hombre íntegro, un profesional de primer nivel y una persona cuya calidad humana dejó huella en el club", anunció Pachuca en un comunicado. La llegada de Solari aún no se hace oficial.

En el Mundial de Clubes, Pachuca fue eliminado en la fase de grupos tras sufrir derrotas consecutivas ante el Al Hilal saudí, el Real Madrid y el Salzburgo austríaco. Durante la fase regular del torneo Apertura mexicano quedó por fuera del grupo de seis clasificados directos a los cuartos de final.

Esteban Solari en el Tomba Esteban Solari debutó en Godoy Cruz el 21 de febrero de 2025, con un 1 a 1 ante Platense, en el Malvinas Argentinas. Llegó a la institución para reemplazar a Ernesto Pedernera. Fue despedido tras perder con Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Feliciano Gambarte, el 7 de agosto de 2025 y fue reemplazado por Walter Ribonetto.