La llamativa reflexión de Esteban Solari, a un mes de su partida de Godoy Cruz
El exentrenador del Tomba rompió el silencio y se expresó por primera vez luego de su paso por La Bodega.
El director técnico Esteban Solari se expresó por primera vez desde su salida de Godoy Cruz, agradeció a la institución y aseguró haberse ido satisfecho del club, en donde estuvo poco más de seis meses tras una campaña con altibajos.
En una publicación en la red social Instagram con los comentarios anulados, el entrenador rosarino rompió el silencio y realizó una especie de despedida del Tomba, a casi un mes del partido ante Gimnasia La Plata, por la cuarta fecha del torneo Clausura, que precipitó su salida al día siguiente.
Con Solari como conductor, Godoy Cruz logró la clasificación a la fase final de la Copa Sudamericana, pero no logró hacerlo en el torneo Apertura y además quedó eliminado de la Copa Argentina. Sus números en La Bodega: 22 partidos dirigidos, 5 triunfos, 12 empates y 5 derrotas, y cosechó 27 puntos de los 66 en disputa.
Este lunes, el director técnico de 45 años se expresó por primera vez desde su salida del Tomba y aprovechó para agradecer a “todos los que confiaron y empujaron desde el primer día”
“Me voy con la satisfacción de haber dejado un grupo sano, maduro y con identidad propia. Porque sé que los grandes equipos nacen siempre buenos grupos humanos”, manifestó el Tano, quien todavía no asumió en ningún otro club.
Solari también habló de los objetivos logrados en La Bodega y admitió que “queda el recuerdo imborrable de un equipo joven, protagonista en el continente y clasificado primero e invicto a octavos de la Copa Sudamericana”