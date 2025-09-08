La llamativa reflexión de Esteban Solari, a un mes de su partida de Godoy Cruz

El exentrenador del Tomba rompió el silencio y se expresó por primera vez luego de su paso por La Bodega.

Esteban Solari dirigió ante Gimnasia La Plata su último partido como DT de Godoy Cruz.

El director técnico Esteban Solari se expresó por primera vez desde su salida de Godoy Cruz, agradeció a la institución y aseguró haberse ido satisfecho del club, en donde estuvo poco más de seis meses tras una campaña con altibajos.

En una publicación en la red social Instagram con los comentarios anulados, el entrenador rosarino rompió el silencio y realizó una especie de despedida del Tomba, a casi un mes del partido ante Gimnasia La Plata, por la cuarta fecha del torneo Clausura, que precipitó su salida al día siguiente.

tomba atletico grau esteban solari malvinas argentinas (5).JPG Esteban Solari llevó a Godoy Cruz a los octavos de final de la Copa Sudamericana. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Con Solari como conductor, Godoy Cruz logró la clasificación a la fase final de la Copa Sudamericana, pero no logró hacerlo en el torneo Apertura y además quedó eliminado de la Copa Argentina. Sus números en La Bodega: 22 partidos dirigidos, 5 triunfos, 12 empates y 5 derrotas, y cosechó 27 puntos de los 66 en disputa.

La llamativa reflexión de Esteban Solari Este lunes, el director técnico de 45 años se expresó por primera vez desde su salida del Tomba y aprovechó para agradecer a “todos los que confiaron y empujaron desde el primer día”