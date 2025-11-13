Atento, Boca: la respuesta de Ayrton Costa a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 para Cabo Verde

El marcador central y pieza clave en el Boca de Úbeda se refirió a la posibilidad de disputar el certamen mundialista del próximo año con el combinado africano.

Hace unas semanas, se conoció la sorpresiva noticia de que a Ayrton Costa, una de las figuras y piezas claves del Boca de Claudio Úbeda, podría jugar el Mundial 2026 representando a Cabo Verde (tendrá su primera participación en la Copa del Mundo).

Esto fue informado por Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdeanos, quien aseguró: "Ayrton es nieto de caboverdeano, con lo cual si se nacionalizara y lo convocaran podría jugar el Mundial. Pero ojo, si no me equivoco también tiene un familiar paraguayo, con lo cual podría suceder lo mismo. Para la comunidad de Cabo Verde sería muy importante que un jugador de Boca pueda representar a la selección en la Copa del Mundo".

La respuesta de Ayrton Costa a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 para Cabo Verde Al conocerse esta noticia, Ayrton Costa nunca había hablado sobre este tema hasta que el pasado miércoles por el mediodía y tras completar la práctica en Boca Predio, el marcador central habló con los medios y dejó en claro que su intención es jugar para la Selección argentina: “Nono, Cabo Verde no. Mi abuelo era de ahí. Yo soy argentino”, dijo entre risas, dejando en claro que no tiene dudas sobre su identidad futbolera.

La respuesta de Ayrton Costa sobre la posibilidad de jugar el Mundial 2026 para Cabo Verde (Crédito: Diario Olé) A su vez, cuando le consultaron sobre si espera un llamado por parte de Lionel Scaloni para vestir la camiseta de la Selección argentina, el ex Independiente fue muy sincero: “Sí, ojalá. Yo estoy enfocado en Boca, hay que seguir entrenando y ganar cosas acá”, lanzó.