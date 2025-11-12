Leandro Paredes habló de la bomba de su papá, quien aseguró que Dybala jugará en Boca: "La ilusión siempre está, pero..."

Leandro Paredes se refirió a las bombas que lanzó su padre acerca de la posibilidad de que la Joya llegue al cuadro de la Ribera en un futuro.

El pasado domingo los hinchas de Boca festejaron por triplicado: le ganaron de forma contundente el Superclásico al River de Gallardo por 2-0, se clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y se metieron en los octavos de final del torneo Clausura a falta de una fecha para el final.

Sin embargo, esa no fue la única noticia, ya que horas después de haber finalizado el encuentro frente al Millonario, hubo novedades sobre la posible llegada de Paulo Dybala a la Ribera por parte de Daniel, el padre de Leandro Paredes: "Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos, y Paulo le dijo que venía", lanzó en diálogo con Julio Pavoni en el programa Cadena Xeneize por Radio Continental.

La bomba del papá de Leandro Paredes sobre Dybala y Boca La bomba del papá de Leandro Paredes sobre Dybala y Boca "Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena -la Joya y Oriana Sabatini están esperando una hija- va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en la Bombonera jugando para Boca", aseguró a continuación y sin que le temblara la voz, dejando entrever se trata de algo más conciso que un simple rumor.

Leandro Paredes habló de la bomba de su papá, quien aseguró que Dybala jugará en Boca Ahora, quien salió a hablar sobre el tema fue el propio Leandro Paredes. Este miércoles por el mediodía en diálogo con ESPN F12, el volante de la Selección argentina fue consultado sobre la posibilidad de que la Joya llegue al Xeneize en un futuro: "Yo ya lo hablé varias veces con él. Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en la decisión de los demás, pero obviamente que el deseo y la ilusión siempre está. Son decisiones muy personales a las cual no me puedo meter", comenzó.