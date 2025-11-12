El emotivo posteo con el que la Lepra despidió a uno de los héroes del ascenso

A través de sus redes, Independiente Rivadavia despidió a uno de los futbolistas que cuelga los botines y que fue figura en el ascenso de la Lepra en 2023.

Independiente Rivadavia vive días de extrema emoción. Por el título, porque cierra su segundo año en Primera División de la mejor manera y porque dos futbolistas muy importantes del plantel, que fueron héroes del ascenso, cualgan los botines y le dicen adiós a la Lepra.

Uno de ellos es Luciano Abecasis (el otro Diego Tonetto), quien fue titular y figura en el 2023 y que, después, en Primera, tuvo más protagonismo como líder del vestuario que adentro de la cancha. Hoy, se retira campeón con el Azul. Se va con el título de Copa Argentina bajo el brazo.

En ese marco, las cuentas oficiales del club le dedicaron un emotivo posteo con un emocionante video. "Hoy el fútbol te despide, pero la Lepra te abraza para siempre. No hay goles ni medallas que alcancen para describir lo que diste: compromiso, humildad y amor por esta camiseta", reza el texto que acompaña las imágenes.

Y continúa: "Tu familia y los hinchas hablan por todos… porque fuiste más que un jugador: fuiste parte de nuestra historia. Tu historia quedó escrita en cada abrazo, en cada ovación, en cada paso dentro del Gargantini. Tu carrera llega a su fin, pero tu legado recién empieza".

El domingo, en la previa del encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el jugador escribió en sus redes sociales: "Mañana será mi último partido en el Gargantini".