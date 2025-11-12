El emotivo posteo con el que la Lepra despidió a uno de los héroes del ascenso
A través de sus redes, Independiente Rivadavia despidió a uno de los futbolistas que cuelga los botines y que fue figura en el ascenso de la Lepra en 2023.
Independiente Rivadavia vive días de extrema emoción. Por el título, porque cierra su segundo año en Primera División de la mejor manera y porque dos futbolistas muy importantes del plantel, que fueron héroes del ascenso, cualgan los botines y le dicen adiós a la Lepra.
Uno de ellos es Luciano Abecasis (el otro Diego Tonetto), quien fue titular y figura en el 2023 y que, después, en Primera, tuvo más protagonismo como líder del vestuario que adentro de la cancha. Hoy, se retira campeón con el Azul. Se va con el título de Copa Argentina bajo el brazo.
En ese marco, las cuentas oficiales del club le dedicaron un emotivo posteo con un emocionante video. "Hoy el fútbol te despide, pero la Lepra te abraza para siempre. No hay goles ni medallas que alcancen para describir lo que diste: compromiso, humildad y amor por esta camiseta", reza el texto que acompaña las imágenes.
Y continúa: "Tu familia y los hinchas hablan por todos… porque fuiste más que un jugador: fuiste parte de nuestra historia. Tu historia quedó escrita en cada abrazo, en cada ovación, en cada paso dentro del Gargantini. Tu carrera llega a su fin, pero tu legado recién empieza".
El domingo, en la previa del encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el jugador escribió en sus redes sociales: "Mañana será mi último partido en el Gargantini".
Luciano Abecasis llegó al Parque a principios de 2023. Disputó con la camiseta de la Lepra, entre Primera Nacional y Primera, 58 partidos. Anotó tres goles y dio 5 asistencias. Fue capitán, líder y se quedó a pesar de no sumar minutos para ser uno de los referentes del plantel. Se retira campeón.
"Ni en el más optimista de mis sueños me imaginaba un final así. Esta provincia me dio un montón de alegrías, no sólo por lo que vivimos con el club, sino que también me dio un hijo. Estoy muy satisfecho con mi carrera y en mi vida. Creo que es el momento mío, de mi familia, como padre...", dijo Lucho.
El emotivo video en las redes de la Lepra