Siguen la detenciones contra los Boom: capturaron al presunto líder de la banda de motochorros

Una nueva captura se produjo en el marco de la megacausa contra los Boom , la banda de motochorros sospechada de cometer más de 20 asaltos armados en la Ciudad de Mendoza y Las Heras . Fue durante un procedimiento que realizó personal de Investigaciones, en el que cayó Lucas Agustín Celán Ríos (21), sindicado como actual líder de la gavilla.

El operativo encabezado por efectivos de la División Sustracción de Automotores tuvo lugar alrededor de las 18.30 del viernes en el interior del barrio San Martín , luego de acceder al dato de que Celán Ríos había sido visto caminando por las calles del popular complejo del oeste capitalino.

Por ese motivo, a la citada hora, se trasladaron hasta esa barriada y lograron interceptar al malviviente, sobre quien pesaba un pedido de captura por una causa de amenazas agravadas , sobre calle El Paramillo , frente a los monoblocks del barrio Alto Mendoza II , más conocido como Fuerte Apache .

Acto seguido, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue reducido a los pocos metros. Una vez aprehendido, los policías le secuestraron un celular Samsung , el cual será sometido al peritaje correspondiente, de acuerdo con fuentes allegadas a la instrucción.

Tras la detención, Celán Ríos fue puesto a disposición del fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción Galdo Andreoni , quien se encuentra a cargo de la megainvestigación contra los Boom . El representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) imputó a Ríos Celán por el delito de amenazas agravadas y ordenó su traslado a prisión.

El clan familiar clave dentro de los Boom

Desde el inicio de la pesquisa por la serie de asaltos a mano armada en modalidad motochorro, que se registraron a mediados de este año en los mencionados departamentos, el clan familiar Celán Ríos quedó bajo la mira de los detectives policiales y judiciales.

Compuesto por varios hermanos, en su mayoría con abundantes antecedentes delictivos, fueron el principal objetivo de los sabuesos policiales que desarrollaron el viernes 19 de septiembre un megaoperativo que consistió en 44 allanamientos y tenía el objetivo de desactivar la banda que traía al maltraer a los habitantes de la Cuarta y Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza y también sectores limítrofes de Las Heras.

Aunque ninguno de ellos pudo ser atrapado durante esa batería de medidas judiciales, algunas semanas después el personal de Investigaciones capturó a Alexander Ezequiel Celán Ríos (24), quien cayó junto a Michael Mario Trejo Pérez (21) y Renzo Isaías Daniel Páez (22), todos sospechados de cometer diferentes hechos para la banda los Boom.

Portada Alexander Celán Ríos

Otro de los hermanos aún permanecía bajo la lupa de las autoridades es Nicolás Luis Celán Ríos (19), quien ha logrado mantenerse en la clandestinidad y siempre estuvo fuertemente vinculado a los hermanos Facundo Santiago y Ángel Facundo Huaihuas Cabrera, a Marcos Uriel Riquelme y a Jean Alan Aveiro, detenidos en el megaoperativo de septiembre e imputados por diferentes ilícitos.

Recientemente, comenzó a tomar relevancia Lucas Agustín Celán Ríos, quien, de acuerdo con fuentes allegadas al caso, quedó como cabecilla de la organización delictiva tras las numerosas detenciones que se produjeron en los últimos meses. Por eso, los detectives aceleraron con su captura y la concretaron el último viernes.

El modus operandi de la banda

Dos de los hechos que fueron claves para encaminar la investigación se registraron en la Sexta Sección de Ciudad. Por uno de esos episodios fue imputado Aveiro Cuadra y tuvo lugar el 21 de agosto, alrededor de las 16, cuando un hombre circulaba a bordo de su Yamaha FZ25 azul por calle Santa María de Oro. Antes de llegar al cruce con Alpatacal, dos sujetos que circulaban en una moto negra lo impactaron desde atrás.

La víctima advirtió que intentaban robarle, por lo que aceleró y trató de perder de vista a los motochorros. Sin embargo, no pudo lograrlo y los delincuentes le dieron alcance en las cercanías de calle Chaco, ya que le apuntaron con un arma de fuego y efectuaron un disparo al piso.

Detenidos megaoperativo en Ciudad

De esa forma, uno de los maleantes tomó poder de la moto de la víctima y junto a su compañero delictivo, se dio a la fuga por calle Fader hacia el oeste.

Por su parte, el caso presuntamente perpetrado por la banda y que generó mayor impacto fue el asalto una chica de 17 años, registrado el viernes 29 de agosto en el cruce de calles Huarpes y Aristóbulo del Valle.

El video que encaminó la investigación

Embed - Asalto Moto Sexta Sección 2

Ese hecho, cuyo video fue publicado por MDZ, también tuvo como protagonistas a dos motochorros que abordaron a la víctima en la vía pública y le robaron su celular.

En las imágenes tomadas por una cámara de seguridad de la zona se observa que los sujetos se dan a la fuga con lo robado y luego regresan para dispararle a corta distancia a la adolescente, quien estuvo varios días internada por el impacto de bala que sufrió.

Ese robo, por el que fue imputado Marcos Riquelme, visibilizó la situación que se estaba viviendo en la Sexta y Quinta Sección por los ataques de motochorros y profundizó la investigación que ya se había iniciado por más de una veintena de hechos de inseguridad con esas características en dos de las zonas residenciales más importantes de la Ciudad de Mendoza.