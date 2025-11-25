El video de un intento de robo a un comercio y la detención de un ladrón en Maipú

Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitieron identificar un intento de robo en un local de Maipú para luego detener al sujeto.

El video fue tomado por las cámaras del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) en MAipú.

El Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) captó a un hombre intentando entrar por la fuerza a un local comercial de Maipú para robar los elementos de su interior. Tras ser notificada la situación, efectivos de la policía dieron con el sujeto y lo detuvieron.

El video tomado por las cámaras del sistema muestra como un hombre empezó a forcejear la entrada de un negocio, ubicado sobre la calle maipucina Maza, para luego darse a la fuga sin conseguir ingresar.

casi robo maipu La huida y captura del sospechoso No obstante, mientras el delincuente huía desde el CEO alertaron la situación y uniformados policiales se desplazaron rápidamente al lugar del hecho. Allí, se encontraron con el vidrio de la puerta trizado y con una vara de hierro abandonada en la vereda.

Además, por medio de las cámaras de la zona se fue siguiendo al sujeto e informando su ubicación a los efectivos actuantes.