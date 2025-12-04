Detuvieron a un grupo de delincuentes con antecedentes en Guaymallén: llevaban cocaína y una pistola

Tras una breve persecución, efectivos de la policía dieron con la captura de cuatro sujetos, tres de ellos con antecedentes. Portaban cocaína y una pistola.

Las calles del departamento de Guaymallén fueron el escenario de la detención de un grupo de delincuentes y el secuestro de cocaína y una pistola durante la noche de este miércoles. De los cuatro sujetos capturados, tres cuentan con antecedentes por hechos como robo agravado y hasta por homicidio.

La captura de los sospechosos fue aplicada por efectivos de la Comisaría Novena en el cruce las calles Félix Suarez y Manuel A. Sáez, localizado en el bario Pedro Molina II.

Cómo los detuvieron la reconstrucción del hecho marcó que los uniformados se dispusieron a detener a los sujetos que se desplazaban en un auto, Chevrolet Cruze, en dicha intersección. Tras dar el aviso para que los sujetos frenen, estos hicieron caso omiso e intentaron darse a la fuga.

Así se desató una breve persecución por la calle Manuel A. Sáez, hasta su cruce con Avellaneda, donde se pudo detener al rodado.

Graves antecedentes, una pistola y cocaína Al momento de identificar a los ocupantes del vehículo se conoció que tres de los cuatro sospechosos contaban con antecedentes: uno de ellos, de 25 años, señalado por casos de encubrimiento y robo agravado por el uso de arma de fuego; otro, de 40 años, por lesiones, desobediencia y lesiones leves dolosas, y por último, un sujeto de 38 años con un prontuario marcado por robo agravado, lesiones agravadas y un caso de homicidio simple agravado.