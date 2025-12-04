Detuvieron a un grupo de delincuentes con antecedentes en Guaymallén: llevaban cocaína y una pistola
Tras una breve persecución, efectivos de la policía dieron con la captura de cuatro sujetos, tres de ellos con antecedentes. Portaban cocaína y una pistola.
Las calles del departamento de Guaymallén fueron el escenario de la detención de un grupo de delincuentes y el secuestro de cocaína y una pistola durante la noche de este miércoles. De los cuatro sujetos capturados, tres cuentan con antecedentes por hechos como robo agravado y hasta por homicidio.
La captura de los sospechosos fue aplicada por efectivos de la Comisaría Novena en el cruce las calles Félix Suarez y Manuel A. Sáez, localizado en el bario Pedro Molina II.
Cómo los detuvieron
la reconstrucción del hecho marcó que los uniformados se dispusieron a detener a los sujetos que se desplazaban en un auto, Chevrolet Cruze, en dicha intersección. Tras dar el aviso para que los sujetos frenen, estos hicieron caso omiso e intentaron darse a la fuga.
Así se desató una breve persecución por la calle Manuel A. Sáez, hasta su cruce con Avellaneda, donde se pudo detener al rodado.
Graves antecedentes, una pistola y cocaína
Al momento de identificar a los ocupantes del vehículo se conoció que tres de los cuatro sospechosos contaban con antecedentes: uno de ellos, de 25 años, señalado por casos de encubrimiento y robo agravado por el uso de arma de fuego; otro, de 40 años, por lesiones, desobediencia y lesiones leves dolosas, y por último, un sujeto de 38 años con un prontuario marcado por robo agravado, lesiones agravadas y un caso de homicidio simple agravado.
Además, con ellos viajaba un joven de 18 años, sin antecedentes.
Una vez identificados, los efectivos requisaron el automóvil donde se desplazaban, donde encontraron una pistola calibre 9 milímetros, lista para disparar, y varios envoltorios con un total de 1,45 gramos de cocaína. Estos elementos fueron secuestrados junto a los teléfonos celulares de los implicados.
Finalmente, los detenidos fueron trasladados a dicha dependencia guaymallina donde quedaron a disposición de la Justicia.