Golpe comando al tour de compras en Chile: aseguran que los delincuentes eran venezolanos

Esta mañana asaltaron y golpearon a más de 60 mendocinos que iban a un tour de compras en Chile . Según el dueño de la empresa La Torre Viajes, Franco Pivato, los pasajeros, el chofer y la coordinadora aseguraron que los delincuentes son venezolanos por el acento y ese detalle quedó plasmado en la denuncia.

Por el momento, no hay detenidos por el robo a 60 mendocinos en Chile. Según contó Pivato, las víctimas del golpe comando dejaron asentado en la denuncia que los delincuentes no eran chilenos.

El tour de compras a Chile es muy populare desde Mendoza y San Juan.

“Los pasajeros y los choferes comentaron que estos delincuentes que los abordaron tenían acento centroamericano, venezolano, venezolano, colombiano. Eso es lo que me manifestaron a mí y eso lo plasmaron en la denuncia”, aclaró.

“Esta mañana cuando iban camino a Santiago, pasaron la cuesta de Chacabuco y fueron interceptados por varios vehículos que los obligaron a detener al micro ”, contó Pivato a Radio MDZ .

“Una vez que pararon, se bajaron estas personas con armas largas, lo agarraron al chofer, le pegaron, se subieron arriba del vehículo y le robaron a todos los pasajeros que estaban arriba”, agregó.

Pivato se enteró de todo cuando estaba por llevar a su hijo a la escuela porque lo llamó la coordinadora del tour de compras llorando y le contó lo que había sucedido. El dueño de la empresa se contactó con colegas chilenos que lo asistieron con la comunicación con Carabineros.

“Teníamos otra llave del vehículo guardada con la cual se pudo trasladar el micro hasta una comisaría donde está ahora”,

Un robo violento

La Torre Viajes hace cuatro años que hace tours a Chile desde Mendoza y San Juan. También hacen viajes a Buenos Aires. Del tiempo que llevan cruzando la cordillera nunca había sufrido un asalto tan violento.

“Nunca había ocurrido esta modalidad de robo. Nunca había pasado más de un vidrio roto o que te forcejeen una puerta cuando la unidad está parada. Esto que ha pasado es una locura por la forma y la agresividad”, contó.

“Somos una empresa que va y viene cotidianamente. El 100 por ciento de nuestros viajes son tours de compras a Chile. Los coches están recontra vistos en Santiago, en la ruta, así que saben que son argentinos, que vienen con plata, que vienen a comprar. Todos van con plata en efectivo, con dólares”, cerró.