El último posteo de la periodista que murió tras caer de un acantilado en Mar del Plata

Horas antes del trágico final, la periodista Leticia Lembi (33) había visitado una bodega en Chapadmalal.

Un trágico hecho tuvo lugar en Barrancas de Los Lobos, Mar del Plata, donde una periodista de 33 años, identificada como Leticia Lembi, murió tras caer de un acantilado. Lembi se encontraba de vacaciones en la ciudad balnearia y había participado del Onlera Summit.

El último posteo de la periodista Horas antes del trágico final, la mujer de 33 años había visitado una bodega en Chapadmalal. Se trata de Costa&Pampa, la primera bodega oceánica del país.

Lembi subió una historia a sus redes sociales en la que se la ve en medio de los viñedos. “Acá haciéndome la wine woman”, se lee en la publicación que subió a Instagram.

Mar del Plata periodista muerte @letil_ - Instagram Quién era Leticia Lembi La mujer de 33 años, oriunda de Tres Arroyos, se había recibido como periodista en la Universidad Nacional de La Plata y, luego de graduarse, regresó a su ciudad natal para iniciar su carrera. Ingresó a la redacción del diario La Voz del Pueblo, donde trabajó durante 2020.