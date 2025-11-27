Temporada teatral de Mar del Plata 2026: obras, famosos y precios amigables de cara al verano en "La Feliz"

Con la presencia de actores, directores y productores de renombre, el miércoles por la tarde se llevó a cabo la presentación oficial de la temporada teatral 2025/2026 de Mar del Plata . El evento reunió a los elencos que formarán parte de la cartelera de los teatros América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata y Neptuno.

Carlos Rottemberg , productor y referente del sector teatral, fue el encargado de inaugurar el encuentro. “Estamos acá para poder presentar a los 8 equipos de trabajo que van a conformar la temporada 2025/2026 en la ciudad de Mar del Plata . Llevamos 48 consecutivas en Mar del Plata y, para mí, es un placer seguir convocando a los distintos artistas, productores, directores y autores que conforman esto”, expresó Rottemberg .

En su intervención, Rottemberg reafirmó su compromiso con un modelo de gestión que busca ampliar el acceso a las funciones con precios accesibles. Se trata de la política denominada “Precios Amigables”, la cual contempla una franja de entradas disponibles a un valor fijo de $35.000 para la platea general de todos los teatros mencionados. Este precio es válido para todas las formas de pago y estará vigente durante toda la temporada. En tanto, el valor máximo de las entradas alcanzaría los $45.000.

Carlos Rottemberg, Marco Carnevale, Esteban Prol, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez firmaron el contrato de la temporada teatral en Mar del Plata 2026.

“Anunciamos hace tres años los ‘Precios Amigables’, una marca registrada de la empresa que garantiza a todo el público nacional la posibilidad de acceder a nuestras obras con un valor que permite ampliar la masa crítica de espectadores”, aseguró Rottemberg , y agregó: “Esta fórmula funcionó increíblemente por dos factores: gracias a los artistas, que son parte indivisible de cada entrada que el público compra y que sin ellos no se podría hacer, y gracias a la prensa nacional, que se ocupó de informar a todo el país la propuesta, dando certezas sobre la oferta que se presentaba”.

“Es una manera de incentivar el repetir teatro como pasaba en Mar del Plata hace muchísimos años atrás y que el tema económico pase, para mucha gente, a un plano posible”, concluyó Rottemberg en la presentación.

Todas las obras que estarán presentes en la temporada teatral de Mar del Plata 2026

La programación de la temporada 2026 incluye obras de distintos géneros, con figuras destacadas en cada puesta. Entre los musicales, se anunció la llegada de Pretty Woman, encabezada por Florencia Peña y el cordobés Juan Ingaramo, que cuenta con la dirección de Ricky Pashkus. Esta producción contará con un equipo artístico de reconocida trayectoria y se presentará en el teatro Mar del Plata.

En el teatro Atlas, se estrenará Quién es quién, una comedia protagonizada por Luis Brandoni y Soledad Silveyra, bajo la dirección de Héctor Díaz. También en el Atlas se ofrecerá una nueva versión de Made in Lanús, a 40 años de su estreno original, con dirección de Brandoni y actuaciones de Cecilia Dopazo, Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Meloni.

El teatro Lido será sede de Una clase especial, escrita por Daniel Dátola y dirigida por Manuel González Gil, con Damián de Santo y Martín Seefeld como protagonistas. En el mismo espacio se presentará Chanta, con Agustín “Rada” Aristarán, bajo la dirección de Marcelo Caballero y con texto de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Temporada teatral de Mar del Plata 2026, Chanta, Agustín "Rada" Aristarán "Rada" Aristarán firmó el contrato de la temporada teatral junto a Carlos Rottemberg. Gentileza Soy Prensa

En el teatro Bristol, Toc Toc celebrará sus 15 años en escena. La obra contará con Lía Jelin, Diego Pérez y Ernesto Claudio en su elenco. Por su parte, el teatro América albergará una nueva temporada de Sex, la obra, dirigida por José María Muscari y con la participación de Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera.

La comedia La cena de los tontos, dirigida por Marcos Carnevale, se presentará en el teatro Neptuno con un elenco encabezado por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández.

Durante la presentación, estuvieron presentes Soledad Silveyra, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Agustín Aristarán, Flor Peña, Martín Seefeld, Damián de Santo, Julieta Ortega, Gloria Carrá, Nicolás Riera, José María Muscari, Malena Solda, Vanesa González, Alberto Ajaka, Esteban Meloni, Ernesto Claudio, Diego Pérez, Natacha Córdoba, Gabriela Grinblat y Gabriela Licht, quienes compartieron detalles de sus próximos proyectos escénicos.

Temporada teatral de Mar del Plata 2026, Soledad "Solita" Silveyra presentará ¿Quién es quién? en Mar del Plata Soledad "Solita" Silveyra presentará ¿Quién es quién? en Mar del Plata junto a Luis Brandoni. Gentileza Soy Prensa

La temporada 2026 se perfila como una de las más diversas de los últimos años en la ciudad de Mar del Plata, con una cartelera que incluye clásicos, nuevas comedias, musicales y propuestas contemporáneas, todas con una estrategia orientada a fomentar el acceso del público a través de precios estables y una amplia oferta artística.