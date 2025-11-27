Viaje de terror: asaltaron y golpearon a más de 60 mendocinos que iban a un tour de compras en Chile

El viaje a un tour de compras se convirtió en una pesadilla. Decenas de mendocinos que llegaron a Chile fueron asaltados y quedaron varados sin documentos.

Más de 60 mendocinos quedaron varados en Chile tras sufrir este miércoles un asalto, luego de ingresar al vecino país en un tour de compras. El viaje fue de terror: los delincuentes interceptaron el colectivo en la ruta, golpearon a las víctimas y les robaron sus pertenencias personales y documentación. Por esto último, se complicó su regreso a la provincia.

El hecho ocurrió durante la noche del citado día, cuando un colectivo de la empresa La Torre Viajes, acababa de atravesar el paso fronterizo y se dirigía hacia la zona donde se desarrollaría el tour de compras. Sin embargo, poco antes de que el rodado llegara a la Ruta 5, con dirección a Santiago de Chile, cinco autos rodearon al colectivo en plena vía.

De los vehículos descendieron varios delincuentes que portaban armas largas, quienes ingresaron por la fuerza al ómnibus. Mediante amenazas y golpes, tanto a los choferes como a algunos pasajeros, los malvivientes despojaron de sus pertenecías y dinero a las víctimas.

Golpeados y varados sin documentos Autoridades de la empresa de viajes relataron a MDZ que uno de los choferes terminó con hematomas en la cara a raíz de los golpes de culata que recibió por parte de los ladrones.

Las víctimas del robo terminaron sin celulares ni documentación en medio del camino a la capital chilena. Horas después lograron comunicarse con personal de la empresa, por medio de un ciudadano chileno que los asistió en la ruta.